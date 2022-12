CM.IT | A gennaio non si muove: per ora, zero offerte

È stato accostato a diverse squadre italiane, e non solo, in vista del mercato di gennaio. Ma, per ora, non sono arrivate offerte

Il Mondiale, in pieno svolgimento in Qatar, ha emesso i primi verdetti con i quarti di finale che si giocheranno dal 9 dicembre prossimo: si parte con Croazia-Brasile e Olanda-Argentina.

Il giorno dopo, sarà il turno di Inghilterra-Francia e la sorpresa Marocco, che ha eliminato la Spagna di Luis Enrique, affronterà il Portogallo del ‘panchinato’ Cristiano Ronaldo. Tanti i giocatori che si sono messi in evidenza nella competizione mondiale, ma ce ne sono altri che sono a casa in attesa della ripresa dei rispettivi campionati e, alcuni di questi, attendono anche novità in vista dell’ormai imminente sessione invernale del calciomercato. Diverse squadre hanno bisogno di rinforzare alcuni reparti, altre invece sono pronte ad approfittare di qualche occasione inaspettata. In quest’ultimo filone si innesta la situazione relativa a Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano è passato al Barcellona nell’estate scorsa al termine del suo contratto col Milan. Un addio a parametro zero, quello del ‘Presidente’, che non è passato inosservato. Il 25enne ex Atalanta, infatti, sembrava vicino all’accordo con i rossoneri, ma alla fine non se n’è fatto nulla e la dirigenza meneghina lo ha lasciato andare, come già successo con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu negli anni scorsi. La sua esperienza in Catalogna, però, non è iniziata nel migliore dei modi e l’allenatore Xavi non lo utilizza così di frequente. Da questo, le molte voci che lo riguardano con l’accostamento all’Inter di Simone Inzaghi, al Tottenham di Antonio Conte, alla Juventus per la prossima stagione e, infine, proprio al Milan per quello che sarebbe un clamoroso ritorno.

Kessie resta al Barcellona: zero offerte

Nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, però, nessuno di questi scenari risulta, allo stato attuale, concreto in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Per Kessie, ad oggi, non sono giunte proposte ufficiali sul tavolo della dirigenza del Barcellona. Ma, a parte questo, nell’incontro che si è tenuto pochi giorni fa col suo entourage, è stata ribadita la volontà di continuare ancora l’esperienza insieme, perlomeno fino a giugno, e poi tirare le somme dopo la prima stagione spagnola del calciatore. Dunque, a meno di stravolgimenti per ora non pronosticabili, Kessie resterà al Barcellona, forte di un contratto valido, e oneroso, fino al 30 giugno 2026. Chiaramente, da qui alle prossime settimane tutto può succedere, ma al momento lo scenario sul futuro del Nazionale ivoriano è quello che vi abbiamo descritto.