TV PLAY | Inter, ‘staffetta‘ Kessié-Brozovic: c’è l’ombra di Conte

La rivelazione a Tv Play sulle mosse di mercato del Milan: potrebbe essere trovato una soluzione “tampone” per Leao. Ecco quale.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziata, sono già tante i rumours e le indiscrezioni che continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

Ne sa qualcosa il Milan, che vorrebbe puntellare la propria rosa con innesti di qualità, in grado di imprimere la svolta decisiva ad una stagione nella quale i rossoneri stanno riscontrando qualche difficoltà di troppo a tenere il passo del Napoli capolista. Il rinnovo di Rafa Leao, sotto questo punto di vista, rappresenta un passaggio obbligato. Legato al club meneghino da un contratto in scadenza nel 2024, il fuoriclasse lusitano non ha ancora trovato l’accordo con il “Diavolo” per il prolungamento della sua esperienza a Milano. Maldini è pronto a giocarsi le proprie chances nei prossimi mesi, ben consapevole del fatto che il tempo, però, comincia a stringere.

Fari puntati anche sul fronte Inter, con Beppe Marotta nuovamente a caccia di occasioni. Negli ultimi giorni sarebbe ritornata in auge la pista Kessié, nonostante le smentite del caso.

Calciomercato Milan, Leao e non solo: intreccio Brozovic-Conte

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, l’operatore di mercato Gabriele La Manna ha esternato il suo punto di vista in merito allo scenario che si è venuto a delineare tra Leao e il Milan: “Secondo me i rossoneri potrebbero trovare una soluzione comoda per entrambi: ti metto una clausola e ti vendo tra un anno. Sostituto? Se potessi fare un nome, direi Kudus, che potrebbe giocare anche da falso nueve. Dani Olmo? Non è adattissimo per il Milan, serve uno step successivo. Tra lui e Zaniolo prendo il secondo.”

Sulla situazione in casa Inter: “Credo che l’Inter stia focalizzando il suo mercato su Kessie. Secondo me si potrebbe vedere Kessie all’Inter adesso e poi Brozovic via dall’Inter in estate. Dove? Vedremo dove andrà Conte. E’ solo un percorso personale di mercato eh…”