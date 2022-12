“Ridicolo, piccolo uomo”: nuova bufera su Cristiano Ronaldo

Nuova bufera su Cristiano Ronaldo, ‘scaricato’ anche dal CT Fernando Santos. Che cosa sta succedendo

Non sono bastati al Portogallo i sei gol rifilati alla Svizzera per spazzare via tutte le voci e le polemiche riguardanti Cristiano Ronaldo.

Ad infiammare l’ambiente ci ha pensato Georgina: “Congratulazioni Portogallo. Mentre gli 11 giocatori cantavano l’inno tutti gli obiettivi erano su di te (Cristiano Ronaldo, ndr). Peccato non aver potuto godere del miglior giocatore del mondo durante tutti i 90’. I fan non hanno smesso di reclamarti e gridare il tuo nome. Spero che Dio e il tuo caro amico Fernando (Santos, il c.t., ndr) continuino mano nella mano e ci facciano vibrare ancora una notte”. “È un peccato umiliare un uomo che ha dato così tanto”, ha invece tuonato sempre sui social la sorella di CR7. Anche i tifosi si sono già schierati, in Portogallo e non solo.

Portogallo, le reazioni social su Cristiano Ronaldo

Ecco le reazioni più significative raccolte su Twitter da Calciomercato.it:

Con le ultime dichiarazioni di sua moglie, #Ronaldo sta diventando veramente ridicolo — Lorenzinho (@Lorenzinh08) December 7, 2022

cristiano ronaldo e famiglia sono di una pochezza senza eguali. il calcio è uno sport di SQUADRA, l’allenatore deve scegliere i migliori 11 per il bene della squadra non per la prima donna di turno. il mito cr7 è ufficialmente morto e sepolto finaccia — claudia 𓁥 (@iamfakeC) December 7, 2022

Cosa darei per essere nella testa di Cristiano Ronaldo in questo momento Secondo me se gli dicessero “vinci il mondiale ma sei sempre in panchina” andrebbe in psicanalisi riflettendo sul firmare o meno. Per lui è un cortocircuito tra la sete di vittoria e di protagonismo Lo amo — Rabiotmachia🇧🇷🇵🇹 (@rabiotmachia) December 7, 2022

La vicenda #ronaldo dimostra solo quanto un giocatore forte possa essere un piccolo uomo ….. ha sempre messo il suo #ego davanti a tutti …..alla fine poi il conto lo paghi #PortogalloSvizzera — checco sedda (@checcosedda) December 7, 2022

leao ha più gol di ronaldo in una fase ad eliminazione diretta di un mondiale — fabrizio🇳🇱 (@fabrozioo) December 6, 2022