Allegri adesso non ha più dubbi: triplo rinforzo per la Juventus

La Juve vince in amichevole nella tana dell’Arsenal: buone indicazioni per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato

La Juventus dei giovani supera l’esame Arsenal nell’amichevole di lusso di sabato sera all’Emirates Stadium.

Tanti i baby schierati da Massimiliano Allegri anche per via delle defezioni tra infortuni e giocatori di ritorno dal Mondiale, con il mister bianconero che ha tratto diverse indicazioni interessanti in vista del ritorno ufficiale in campo fissato il 4 gennaio nella trasferta in casa della Cremonese. Difesa inedita per la Juventus davanti a Perin, con Alessandro Pio Riccio all’esordio in prima squadra a completare il reparto insieme a Gatti e Rugani. Il difensore della NetxGen – inamovibile nello scacchiere di Brambilla – ha giocato con personalità e col piglio del veterano, non tremando di fronte ai ripetuti assalti dei ‘Gunners’ di Arteta. Allegri gli ha dato fiducia fin dall’inizio e il centrale classe 2002 ha risposto presente senza esitare. Considerando anche i frequenti acciacchi di Bonucci, Riccio nella seconda parte di stagione potrebbe diventare prezioso nelle rotazioni del tecnico livornese ed essere perciò aggregato con più costanza ai grandi.

Juventus, Allegri pesca dalla NextGen: Riccio e Barbieri dopo Iling

Bonucci è proprio l’idolo del 20enne difensore, che in assenza di colpi sul mercato in difesa a gennaio andrebbe a rimpolpare il rooster difensivo a disposizione di Allegri.

Stesso discorso in sostanza anche sulla corsia di destra, con la dirigenza della Continassa a caccia di un vice Cuadrado per la finestra invernale. Maehle, Karsdorp e Fresneda restano le principali alternative sulla lista del Ds Cherubini, anche se non sarà facile trovare la formula giusta per portare uno dei tre alla corte di Allegri. La Juve punta a un’operazione low cost e senza rinforzi il tecnico bianconero andrà ad attingere dalla cantera pure per la corsia laterale. Al pari di Riccio a Londra non ha sfigurato neanche Tommaso Barbieri, moto perpetuo sul binario di destra e spesso sollecitato dai compagni di squadra.

L’ex Novara da tempo si allena con Danilo e compagni e in questa stagione ha già fatto il suo esordio in prima squadra nel big match di Champions League all’Allianz Stadium contro il Paris Saint-Germain di Messi e Mbappe. Barbieri potrebbe essere un’alternativa interessante alle spalle di Cuadrado per il resto della stagione, insieme ad un altro elemento della linea verde come Aké. Non stupisce più invece Iling-Junior, rientrato dall’infortunio nel secondo tempo dell’amichevole contro l’Arsenal. Il mancino inglese ha chiuso i conti con il guizzo del 2-0 e presto sarà ufficializzato il suo rinnovo fino al 2027 con la Juventus. La ‘Vecchia Signora’ blinda uno dei suoi gioielli, con Iling promosso alle spalle di Kostic sulla corsia mancina dello scacchiere di Allegri.