CM.IT | Allegri può esultare: firma in arrivo, Premier e Bundesliga KO

La Juventus mantiene alta l’attenzione sul mercato e la parte sportiva malgrado la bufera societaria. Accordo in dirittura d’arrivo per il baby gioiello

La dirigenza della Juventus cerca di mantenere alta l’attenzione anche sull’aspetto sportivo, nonostante la tempesta societaria che sta investendo la ‘Vecchia Signora’.

E’ nota a tutti la delicata situazione ai piani alti del club bianconero, dopo le dimissioni dell’intero CDA e il cambio alla presidenza, con Andrea Agnelli che dopo dodici anni ha lasciato la carica di numero uno e che ha portato successivamente alla nomina come nuovo presidente di Gianluca Ferrero, uomo di fiducia di Elkann e della controllante Exor. L’area tecnico-sportiva della Juve, malgrado tutte le difficoltà del caso, continua il proprio lavoro in vista della sessione del mercato di gennaio e sui possibili prolungamenti di contratto dei calciatori in scadenza la prossima estate.

La priorità per Cherubini e soci in entrata è un esterno destro alla casella di vice Cuadrado, con Maehle in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri. In uscita, invece, McKennie è il profilo individuato dalla dirigenza juventina per fare cassa. Inoltre sotto la lente d’ingrandimento degli uomini della Continassa c’è anche la questione rinnovi e il primo a mettere nero su bianco al nuovo accordo sarà il baby Samuel Iling-Junior. Il giovanissimo esterno inglese – come raccolto da Calciomercato.it – è ormai vicinissimo alla firma con la Juventus fino 2027.

Calciomercato Juventus, Cherubini e Allegri blindano Iling-Junior

Siamo sul rettilineo finale, con la ‘Vecchia Signora’ che si appresta quindi a blindare uno dei suoi gioielli: da sistemare solo qualche dettaglio prima dell’ufficialità. Iling, dopo le convincenti prestazioni con la formazione Under 23, si era messo in evidenza nelle gare con Benfica in Champions League e Lecce con due assist decisivi, prima di finire ai box a causa di un infortunio alla caviglia rimediato proprio nella trasferta di campionato contro i pugliesi. Allegri lo ritroverà a gennaio dopo la lunga sosta per il Mondiale e ha tutta l’intenzione di concedere sempre più minutaggio all’ex Chelsea sul binario mancino alle spalle del titolare Kostic.

Nelle scorse settimane, dopo un blitz a Torino da parte di uno dei maggiori rappresentanti dell’agenzia che detiene la procura di Iling, il sodalizio piemontese aveva posto le basi per il rinnovo quadriennale del talento classe 2003, attualmente in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno. A lui si erano interessate diverse compagini di Premier e Bundesliga, che non hanno fatto i conti però con la ferma volontà da parte della Juve di blindare uno dei prospetti più interessanti della NextGen bianconera