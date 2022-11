CM.IT | Da Iling a Jorginho, blitz a casa Juventus: i dettagli

Vertice alla Continassa Frank Trimboli: dal rinnovo di Iling-Junior a Cudrig, con vista anche su Jorginho, le ultime

Giornata di vigilia per la Juventus, ma anche di incontri con vista sul mercato. I bianconeri preparano la sfida al Paris Saint-Gerrmain, match nel quale Allegri va a caccia del pass per l’Europa League. Alla Continassa i calciatori hanno sostenuto il tradizionale lavoro di rifinitura, mentre la dirigenza ha avuto modo di intavolare un interessante vertice di mercato.

Nel centro juventino, infatti, era presente anche Frank Trimboli, noto agente e intermediario, rappresentante di spicco dell’agenzia che cura gli interessi di Bremer, di Iling-Junior e dell’altro baby della NextGen Cudrig. Trimboli è stato protagonista di spicco nella trattativa grazie alla quale la Juve ha strappato Bremer all’Inter la scorsa estate.

Oggi l’agente – come raccolto da Calciomercato.it – ha avuto un colloquio con Tognozzi, uomo mercato Juve e braccio destro di Cherubini. Diversi gli argomenti toccati, primo il rinnovo di Iling, con la Juventus in pressing per blindare il giovane inglese in scadenza il prossimo giugno. Come raccontato dalla nostra redazione, la società piemontese è al lavoro per prolungare il contratto del giovane esterno fino al 2027.

Calciomercato Juventus, incontro alla Continassa: anche Jorginho nei discorsi

Nel corso del vertice si è parlato anche di Nicolò Cudrig, 20enne attaccante della Nex Gen, in scadenza anche lui a giugno e ogni tanto aggregato per gli allenamenti della prima squadra. Giovani ma non solo: il discorso potrebbe essere caduto anche su Jorginho, in scadenza col Chelsea e da tempo nei radar della Juve in cabina di regia.

Come svelato da Calciomercato.it, l’italo-brasiliano vuole uno stipendio da 8-9 milioni per strappare magari un ingaggio da 7,5. Su di lui, oltre alla Juventus anche il Barcellona e il Paris Saint-Germain.