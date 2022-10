CM.IT | La Juve lo blinda: contratto fino 2027 per l’attaccante

Il club bianconero è pronto a puntare sul calciatore: si lava al suo contratto da settimane. Il punto della situazione

La Juventus affonda definitivamente in Champions League. Ieri è arrivata l’eliminazione da parte della squadra bianconera.

Tutti sono finiti sotto processo: dall’allenatore, Massimiliano Allegri, ai leader della squadra, a partire da Leonardo Bonucci. Un’eliminazione che brucia tanto. Davvero poco da salvare della partita di ieri se non l’ingresso dei giovani che fanno ben sperare guardando al futuro.

Tra quelli che si sono messi in evidenza c’è certamente Iling Junior. Esordio in Champions League per il classe 2003 che non è passato inosservato.

Calciomercato Juventus, si lavora al contratto di Iling Junior

L’ex Chelsea, arrivato nel 2020 da svincolato, ha un contratto in scadenza a breve ma la Juve ha tutta l’intenzione di blindarlo il prima possibile, per evitare brutte sorprese. Come raccolto da Calciomercato.it, il club bianconero da qualche settimana è al lavoro per prolungare il contratto fino al 30 giungo 2027.

Iling Junior proposto in prima squadra (ha giocato gli ultimi minuti, anche contro l’Empoli) sta convincendo proprio tutti da Massimiliano Allegri allo staff tecnico e dirigenza: ne è la conferma l’ottima prova di Lisbona entrando a gara in corso. Punto fermo da tempo della NextGen, l’inglese avrà sempre più spazio con i ‘grandi’ (con i quali si allena stabilmente da qualche settimane) sulla fascia sinistra come vice Kostic.