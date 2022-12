In Spagna ne sono certi: tradimento totale, all’Inter già a gennaio

Non solo il rinnovo di Skriniar: l’Inter lavora ad un colpo di spessore per il mercato di gennaio. Tutte le ultime indiscrezioni dalla Spagna

Il rinnovo di Milan Skriniar monopolizza l’attenzione dell’Inter in questa fase della stagione, con Marotta e Ausilio in attesa della decisione definitiva del difensore slovacco sulla proposta di rinnovo contrattuale.

L’ex centrale della Sampdoria è in scadenza a fine giugno, con la dirigenza nerazzurra che rimane cautamente fiduciosa sulla firma dell’alfiere di Simone Inzaghi. Sullo sfondo c’è sempre la minaccia Paris Saint-Germain, pronto a ricoprire d’oro Skriniar in caso di fumata nera della trattativa con l’Inter. Per il resto difficilmente ci saranno a gennaio volti nuovi nella rosa di Inzaghi senza uscite, con Gosens a sinistra destinato per il momento a restare a Milano per giocarsi le sue carte e convincere il tecnico piacentino a dargli più spazio. Anche in mediana Asllani e Gagliardini non usciranno ed è difficile pensare a nuovi innesti perciò nella finestra invernale nel centrocampo della formazione campione d’Italia.

Calciomercato Inter, Kessie già a gennaio alla corte di Inzaghi

Dalla Spagna, però, non ne sono così sicuri. Dalla penisola iberica infatti ribalza sempre il pressing dell’Inter per Franck Kessie, desiderio della società meneghina già ai tempi della militanza di Antonio Conte sulla panchina interista.

Il nazionale ivoriano continua a piacere tanto anche al Ds Ausilio, che sta cercando di trovare l’incastro giusto per portare l’ex Milan alla corte di Inzaghi. Operazione più in previsione della prossima estate, anche se la stampa spagnola apre ad un possibile e sorprendente approdo di Kessie già a gennaio ad Appiano Gentile. Il classe ’96 è stato accostato anche a Juventus e Napoli oltre a un clamoroso ritorno al Milan e ha manifestato l’intenzione di tornare a giocare con maggiore continuità nella seconda parte di stagione.

Kessie ha collezionato soltanto cinque presenze da titolare nella prima parte di stagione, con Xavi che gli ha concesso appena 273 minuti. Certamente una situazione non ideale per un giocatore del calibro di Kessie, con l’Inter in questo senso che si sarebbe portata avanti nelle negoziazioni con il Barcellona stando a quanto filtra dalla Spagna. Adesso Marotta e Ausilio cercherebbero il via libera dell’entourage del 25enne centrocampista e, in caso di semaforo verde, l’ivoriano si avvicinerebbe a grandi passi alla squadra nerazzurra considerando che con il sodalizio blaugrana ci sarebbe già un’intesa di massima per il trasferimento del giocatore. Inter e Barça dovrebbero solo trovare l’accordo sulla valutazione del cartellino, che non sarebbe comunque un problema visto che i catalani avrebbero già deciso di privarsi di Kessie e che registrerebbero a bilancio comunque una plusvalenza considerando l’arrivo a parametro zero la scorsa estate dall’ivoriano.