Svolta Milan: “Ufficializzato il nuovo agente”

Cambia tutto in casa Milan, annuncio di mercato che riguarda il club rossonero: “Ufficializzato il nuovo agente”

Impegnato a Dubai in ritiro in attesa di ricominciare il campionato, il Milan guarda anche al mercato e in particolare alla questione rinnovi. In casa rossonera i due nodi principali da risolvere riguardano i contratti di Rafael Leao e Ismael Bennacer.

I contratti di entrambi i giocatori sono in scadenza nel 2024 e il Milan punta quanto prima a trovare un nuovo accordo sia con l’entourage del portoghese sia con quello dell’algerino. Per quanto riguarda l’attaccante di origini angolane, non ci sono ancora novità. Il giocatore, terminato il Mondiale con il Portogallo, ha fatto tappa a Dubai per incontrare la squadra per un saluto. Difficile pensare non si sia incontrato con la dirigenza rossonera. Maldini stesso ha ammesso di aver parlato nel corso dei Mondiali con il giocatore: segno che per il club il rinnovo del ragazzo nato ad Almada rappresenta davvero una priorità.

TV Play, Bennacer: “Passato a Raiola, ma c’è voglia di rinnovo”

Per il discorso Bennacer invece la situazione ha subito un rallentamento. Il rinnovo sembrava davvero tutto fatto, con un annuncio pronto ad arrivare prima di Natale, ma ora la situazione è cambiata.

Questo perché il giocatore algerino ha cambiato la propria procura. Un annuncio ufficiale confermato anche in diretta su Twitch al canale ‘Tv Play’ da parte di Damiano ‘Er Faina’, che ha però sottolineato come i discorsi legati al rinnovo contrattuale proseguiranno una volta che il giocatore rientrerà in Italia: “Bennacer ha ufficialmente cambiato agente, passando ad Enzo Raiola. I discorsi sul rinnovo riprenderanno appena il Milan tornerà da Dubai, ma c’è tutta la volontà da parte del giocatore e del nuovo procuratore di proseguire il rapporto con il club rossonero. Poi è ovvio che un’offerta irrinunciabile verrebbe presa in considerazione”. Porte aperte quindi ad un prolungamento del contratto, con il Milan che punta a confermare all’interno della propria rosa il centrocampista algerino. Solo di fronte a cifre record la situazione potrebbe quindi cambiare.