Leao, Giroud e scudetto: Maldini lancia un messaggio al Napoli

Il dirigente del Milan crede fortemente nella rimonta in campionato dopo la vittoria della scorsa stagione

Sembrerà un paradosso, ma alla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio al Milan toccherà fare il tifo per l’Inter. I cugini dei rossoneri, infatti, saranno chiamati alla sfida delicatissima contro il Napoli in un San Siro che si preannuncia stracolmo.

Un ritorno in campo che vedrà i rossoneri contro la Salernitana come primo ostacolo verso la rimonta al primo posto, in questo momento lontano otto lunghezze. Dello stato di forma della squadra, a tal proposito, ha parlato così Paolo Maldini sui canali ufficiali del Milan: “La squadra sta abbastanza bene. Si sta preparando con l’obiettivo di essere pronti il 4 gennaio per giocare tantissimi incontri ravvicinati. Il caldo aiuta a recuperare prima, abbiamo trovato le condizioni ideali per fare doppi allenamenti, che a Milanello non si fanno spesso. Il ritiro è fatto di lavoro, sacrificio e unità. Ci siamo ritrovati e siamo tornati a parlare dei nostri obiettivi”.

Infermeria rossonera che, come ammesso dal dirigente, si sta pian piano svuotando: “Abbiamo avuto qualche infortunato, l’obiettivo è di recuperare tutti o quasi per gennaio. Dobbiamo essere protagonisti in tutte le competizioni, dovremmo affrontarle da Milan. Dobbiamo puntare a vincerle tutte. La Champions è l’obiettivo più importante ma anche il più complicato. E’ vero che si gioca solo a febbraio, ma la partita contro il Tottenham ci dirà tanto del nostro percorso europeo”.

Milan, Maldini su Leao e i nazionali: “Sono stati protagonisti”

Una battuta Maldini l’ha rilasciata anche sul Mondiale di Leao: “Lui l’ho sentito mentre gli altri no, non conoscendo i programmi delle loro nazionali. Ci rivedremo quando sarà l’ora di rivederci. Rafa ha fatto la sua parte. Ha fatto due gol e non è da poco. Purtroppo non ha giocato molto, ma è stato comunque un’esperienza bella e di alto livello”.

Ex difensore che si è poi detto entusiasta per quanto fatto fino ad oggi da Theo Hernandez e Giroud con la Francia: “Sono stati protagonisti fin da subito e devo dire che c’è un po’ di orgoglio da parte nostra. Theo? Il merito è soprattutto suo. Ha deciso di venire al Milan rinunciando a tante cose che prevedevano nel suo contratto. Si è rimesso in gioco e ha ritrovato quello slancio che un calciatore con le sue caratteristiche deve avere. E’ un giocatore che può e deve migliorare ancora tanto. Alla sua maniera è unico”.

Infine il messaggio scudetto rivolto al Napoli: “Quello dello scorso campionato ha chiuso un triennio, partito con un progetto ben definito per tornare competitivi, non per vincere lo Scudetto. Ma parliamo del Milan e non possiamo accontentarci di uno scudetto, dobbiamo essere ambiziosi”.