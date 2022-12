Il presidente conferma tutto: ora l’Inter è avvisata

Arriva la conferma da parte del presidente e per l’Inter non è una buona notizia: ecco cosa sta succedendo

Occhi sul Mondiale. Anche l’Inter, come del resto tutti o quasi i club europei, hanno messo nel mirino alcuni talenti che si sono messi in mostra in Qatar durante il mese di partite.

I nerazzurri, come raccontato dalla nostra redazione, hanno ad esempio acceso i riflettori sul marocchino Azzedine Ounahi, 22 anni, centrocampista in forza all’Angers. La sua valutazione, complice anche un Mondiale disputato da assoluto protagonista con la sua Nazionale, è schizzata alle stelle ed ora si parla di una richiesta intorno ai 45 milioni di euro. Amrabat è un altro nome che dal Qatar è rimbalzato anche sulla scrivania dei dirigenti interisti che da tempo seguono anche un altro calciatore presente ancora ai Mondiali e che è impegnato con la sua squadra nella preparazione della finalissima: si tratta di Guido Rodriguez.

Ventinove anni, centrocampista argentino, durante la rassegna iridata è sceso in campo per poco meno di un’ora contro il Messico. Il suo nome piace all’Inter che però deve fare i conti con quanto affermato dal presidente del Betis.

Calciomercato Inter, il Betis vuole il rinnovo di Rodriguez

Calciomercato.it vi aveva anticipato la volontà del Betis di discutere il rinnovo di Guido Rodriguez al ritorno dai Mondiali e questa volontà trova conferma nelle parole del presidente del club di Siviglia Angel Haro.

“Dopo i Mondiali parleremo con Rodriguez – le dichiarazioni riportate da ‘fichajes.com’ -. Siamo contenti di lui e vorremmo prolungare il contratto. Credo sia contento. Potrebbe anche esserci una offerta importante e bisognerà valutare tutte le opzioni”.

Voglia di andare avanti ma senza escludere una possibile cessione: “Il Mondiale rappresenta una vetrina e mostra giocatori che prima non si vedevano. Nel nostro caso erano buoni calciatori già prima. I due che abbiamo in finale richiameranno l’attenzione, ma non so se questo significhi anche un aumento del valore”. Una valutazione che attualmente si attesa intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che resterebbe invariata in caso di rinnovo, ma che è destinata a scendere la scadenza da qui all’estate dovesse restare il 2024.