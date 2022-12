CM.IT | Inter, dal prezzo alle trattative per il rinnovo: le ultime sul colpo mondiale

Il Mondiale in Qatar sta entrando nel vivo e la dirigenza dell’Inter ha messo nel mirino diversi protagonisti in campo

Alle prese con le trattative per il rinnovo di Milan Skriniar e con la permanenza per un’ulteriore stagione in prestito di Romelu Lukaku, l’Inter non perde di vista il rafforzamento della rosa e ha messo nel mirino diversi profili, in ogni ruolo. I radar nerazzurri in questo momento storico sono orientati principalmente verso il Qatar. Ausilio, Baccin e Marotta hanno messo nel mirino calciatori molto interessanti, con un occhio di particolare riguardo a quelli con il contratto in scadenza nel 2023 e nel 2024.

Alla seconda categoria appartiene il nome di Guido Rodriguez. Perno insostituibile nella mediana del Betis Siviglia, il 29enne argentino ha giocato solamente cinquantasette minuti al Mondiale, partendo titolare in Argentina-Messico, ma resta uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato.

Calciomercato Inter, le ultime su Rodriguez tra rinnovo e prezzo

Dominatore assoluto a centrocampo nella sfida all’Olimpico contro la Roma, l’ex River Plate ha ricevuto offerte importanti anche la scorsa estate, ma nessuna squadra ha assecondato le richieste del club andaluso, fissate in 25 milioni di euro. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, dopo il Mondiale la dirigenza biancoverde riprenderà i colloqui per un eventuale rinnovo contrattuale. Prima della partenza del giocatore per il Qatar, i dialoghi tra le parti non hanno portato al raggiungimento della fumata bianca.

Se non dovesse arrivare nemmeno nelle prossime settimane, l’idea del Betis è quella di vendere Rodriguez in estate più che a gennaio, a meno di offerte veramente irrinunciabili. In caso di prolungamento, anche a giugno 2023 il prezzo del metronomo non dovrebbe andare oltre i 25 milioni, mentre sarebbe destinato a scendere parecchio in assenza di un accordo.