CM.IT | Calciomercato, ‘intrigo’ Pellegrini: la Juventus detta le condizioni

Il terzino romano è attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte, dove fino alla pausa Mondiale ha collezionato 14 presenze

Luca Pellegrini di nuovo al centro del mercato. In prestito secco dalla Juventus all’Eintracht fino al termine della stagione, il terzino sinistro classe ’99 sente infatti nostalgia dell’Italia e per questo ha strizzato l’occhiolino alla Lazio e a Sarri, che vorrebbero ingaggiarlo già a gennaio.

Il club bianconero, da parte sua, darebbe l’ok al trasferimento ma a patto che venga inserito l’obbligo di riscatto a termine della stagione. Una richiesta, questa, che non trova d’accordo la Lazio che invece vorrebbe impostare un prestito gratuito, senza spese.

Noon va poi sottovaluto un altro aspetto e ci riferiamo alla posizione dell’Eintracht. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club tedesco non vorrebbe infatti interrompere con anticipo l’accordo con la Juventus che prevede, appunto, il prestito fino a fine stagione.

Calciomercato Juventus, per Pellegrini-Lazio c’è anche l’ostacolo ingaggio: per l’attacco Lotito punta Cheddira

Pellegrini-Lazio è, quindi, un capitolo chiuso? Non ancora. Il giocatore sta infatti spingendo per rientrare in Italia e vestire la maglia del club biancoceleste con cui, però, andrebbe definito anche l’accordo per l’ingaggio.

Lo stipendio dell’ex Roma è infatti ritenuto troppo alto per i parametri del del presidente Lotito. Non solo l’esterno 23enne, i biancocelesti hanno puntato pure Walid Cheddira del Bari, attualmente terzo in Serie B. Protagonista al Mondiale con il Marocco e apprezzato anche in Premier, il costo dell’attaccante si aggira oggi sugli 8 milioni di euro.

Il Bari vorrebbe tenerlo almeno fino al termine della stagione, ma non si esclude un’altra opzione: ovvero una cessione a gennaio con la possibilità di trattenere il calciatore per altri sei mesi.