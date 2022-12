ESCLUSIVO | Triangolo Juve-Lazio-Eintracht: incontro per Pellegrini

Non è certa la permanenza di Luca Pellegrini all’Eintracht Francoforte fino a giugno: il terzino di proprietà della Juventus piace alla Lazio

L’Eintracht Francoforte continua nel suo ciclo test in preparazione al ritorno ufficiale in campo in Bundesliga del prossimo 21 gennaio contro lo Schalke 04.

Nelle scorse ore la formazione tedesca, detentrice dell’Europa League e prossima avversaria del Napoli negli ottavi di Champions, ha fatto tappa a Bergamo per l’amichevole di questa sera al ‘Gewiss Stadium’ contro l’Atalanta di Gasperini. Presente con il gruppo anche Luca Pellegrini, in prestito secco all’Eintracht dallo scorso agosto dalla Juventus dopo il passaggio di Kostic nell’undici di Allegri. Stagione finora tra alti e bassi per il terzino cresciuto nelle giovanili della Roma: 14 presenze complessive per lui tra campionato, Coppa di Germania e Champions League, 8 delle quali giocate da titolare nello scacchiere del tecnico Glasner, con il quale ha avuto qualche screzio negli ultimi tempi.

Calciomercato Juventus, summit Pellegrini-Raiola: gli scenari

La sua permanenza in Bundesliga per la seconda parte di stagione non è così scontata, con Pellegrini di recente accostato soprattutto alla Lazio. Il classe ‘99 è una delle opzioni al vaglio di Sarri e Tare per il mercato di gennaio, anche se non rappresenta una priorità nella lista della dirigenza biancoceleste.

Pellegrini – come raccolto da Calciomercato.it – oggi nell’hotel che ospita a Bergamo l’Eintracht Francoforte ha ricevuto la visita di uno dei suoi agenti, Enzo Raiola, per fare anche il punto della situazione sul proprio futuro.

L’entourage del 23enne laterale sinistro è pronto a valutare le eventuali proposte che arriveranno nella finestra invernale: saranno prese in considerazione, però, solo destinazioni che valorizzino il giocatore e che gli assicurino un minutaggio importante. Anche la Juventus, proprietaria del cartellino, osserva con interesse la situazione, con Pellegrini che al momento rimane comunque sempre fuori dai piani di Allegri e della dirigenza della Continassa. Il club bianconero punta a monetizzare da una possibile cessione a titolo definitivo del terzino ex Roma (difficile a gennaio, più probabile a giugno) e per non registrare una minusvalenza in estate dovrà cercare di piazzare Pellegrini per una cifra non inferiore ai 7-8 milioni di euro.