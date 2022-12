Cento milioni e multa pagata: così si prendono Leao

Si entra nel vivo per decidere il futuro di Rafael Leao: doppio rilancio improvviso per l’attaccante portoghese

E’ entrato in campo, ai Mondiali, con la maglia del Portogallo, soltanto per spezzoni di gara, per meno di novanta minuti totali, ma a Rafael Leao sono bastati per mettere in mostra le sue qualità. Due gol di pregevole fattura, contro Ghana e Svizzera, e quello che avrebbe potuto essere l’assist per mandare la sfida col Marocco ai supplementari, ma sul suo cross, a tempo quasi scaduto, Pepe ha mandato a lato il colpo di testa a botta sicura.

Logica delusione per lui, a fine gara, per l’eliminazione, ma la consapevolezza di essere ormai a pieno titolo nel grande giro anche con la sua nazionale, continuando in un percorso di crescita i cui margini sembrano potenzialmente infiniti. Non a caso Ibrahimovic ha speso oggi su Leao parole importanti: “Non sa nemmeno lui quanto è forte”. Il Milan sa di avere tra le mani un grande talento, migliorato in maniera esponenziale nelle ultime stagioni, e per questo vuole provare assolutamente a blindarlo, anche se non sarà facile. L’ultimo summit ufficiale, ad ottobre, fu raccontato da Calciomercato.it, con la volontà sia del Milan che di Leao di raggiungere il rinnovo, ma con la quadra mancante sulle cifre. Uno dei punti principali, in questa vicenda, rimane quello della multa da pagare allo Sporting.

Milan, il Chelsea ritorna su Leao: nuova offerta, la risposta dei rossoneri

Il Chelsea torna a farsi avanti, in particolare, con una nuova proposta. Ieri, il giornalista Florian Plettenberg ha raccontato che il Milan avrebbe già respinto una proposta dei ‘Blues’ da 70 milioni di euro, ma ce ne sarebbe un’altra già pronta.

I londinesi, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sarebbero pronti ad alzare la proposta cash a favore del Diavolo a 100 milioni di euro, con una proposta di ingaggio super per il giocatore, in grado di coprire anche il pagamento totale della multa, tramite bonus facilmente raggiungibili. Il Milan non ci sta e nel prossimo incontro per il rinnovo alzerà l’offerta tra i 6 e i 7 milioni di euro di ingaggio annui, spingendo sui bonus fino a metà strada per il pagamento della multa.