Leao rompe con il Milan: fissata la cifra dell’addio

Tiene sempre banco il futuro di Rafael Leao al Milan: nuovi sviluppi sull’attaccante portoghese, con il suo futuro in rossonero sempre più in bilico

Il Milan è partito nei giorni scorsi alla volta di Dubai, dove continuerà la preparazione della squadra rossonera in vista del ritorno in campo ufficiale in campionato del 4 gennaio in casa della Salernitana.

Con il gruppo a disposizione di Stefano Pioli non c’è per il momento Rafael Leao, che usufruirà di un periodo di vacanza prima di riaggregarsi alla squadra dopo l’uscita di scena del Portogallo ai Mondiali per mano del Marocco. L’attaccante lusitano classe ’99 è sempre entrato dalla panchina nella rassegna in Qatar, ciononostante ha messo a referto due reti nelle sfide contro Ghana e Svizzera. Leao adesso è chiamato a trascinare il Milan nella rincorsa scudetto al Napoli capolista in Serie A, oltre a cercare l’exploit nella fase ad eliminazione diretta in Champions League dove negli ottavi il ‘Diavolo’ incrocerà il Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Milan, il Chelsea incontra Leao: rinnovo complicato

A proposito di Premier e Londra, un’altra big della capitale inglese ‘minaccia’ la tranquillità dell’ambiente rossonero sul futuro dell’ex talento di Sporting e Lille.

Il Chelsea infatti non mollerebbe la presa per portare Leao in Inghilterra e, come rivelato dal giornalista Florian Plettenberg, la dirigenza dei ‘Blues’ avrebbe avuto dei colloqui con il giocatore a margine della Coppa del Mondo in Qatar. Il Milan avrebbe rimandato al mittente un’offerta da 70 milioni di euro da parte del Chelsea e valuterebbe Leao oltre il doppio, ovvero al pari della clausola rescissoria da 150 milioni inserita nell’attuale contratto del portoghese con il club campione d’Italia.

Il Milan parlerà con Leao appena farà ritorno a Milano dal periodo di vacanza, con Maldini e Massara che restano fiduciosi sulla firma oltre il giugno 2024 del 23enne attaccante. I dirigenti di Via Aldo Rossi potrebbero anche varcare la soglia dei 7 milioni di euro per accontentare Leao, anche se il nazionale lusitano non vorrebbe in questo momento prolungare il proprio accordo con il sodalizio rossonero come riporta il giornalista di ‘Sky Deutschland’. Il numero 17 sarebbe quindi pronto a rompere il proprio matrimonio con il Milan: la sua permanenza a Milanello è sempre più in bilico, con i tifosi milanisti che temono di perdere il loro beniamino.