Mourinho torna a Roma e glissa su Karsdorp: “Mi conoscete”

José Mourinho torna a Roma dopo il periodo di vacanza e domani riprenderà gli allenamenti. Sul caso Karsdorp glissa: “Mi conoscete”

Terminano le vacanze per la Roma e da domani si torna a fare sul serio. I giallorossi dopo la tournee in Giappone hanno avuto due settimane di vacanza per stare con le famiglie, ma domani a Trigoria ci sarà il raduno per riprendere gli allenamenti.

A tornare nella capitale questa sera è stato il tecnico José Mourinho, che domani mattina alle 11 dirigerà l’allenamento. Il portoghese avrà diverse questioni da risolvere con il calciomercato invernale che si avvicina, in primis quella legata al futuro di Rick Karsdorp. La rottura con l’olandese è stata totale dopo la trasferta di Sassuolo e sulle sue tracce c’è già la Juventus. Oggi Mourinho nel tornare a Roma ha glissato anche sul caso Karsdorp.

Calciomercato Roma, Mourinho no comment su Karsdorp: domani la ripresa

Atterrato alle 22.05 a Fiumicino da Londra, Josè Mourinho è tornato ufficialmente nella capitale. Domani il tecnico portoghese riprenderà a dirigere gli allenamenti della Roma, che nelle ultime due settimane è stata in vacanza.

Ovviamente mancheranno i Nazionali volati in Qatar, ma la grande curiosità è legata a Rick Karsdorp. Infatti l’olandese dopo aver disertato il raduno prima della partenza per il Giappone, domani potrebbe tornare a Trigoria per riprendere ad allenarsi. Proprio sul caso legato a Karsdorp Mourinho ha preferito glissare affermando: “Mi conoscete già, non parlo”. Un no comment da parte del tecnico portoghese è continuato fino all’uscita aeroporto di Fiumicino, rimanendo in silenzio anche su Paulo Dybala, che fino ad ora non è mai sceso in campo con l’Argentina, e sul calciomercato invernale che è ormai alle porte. Domani dunque sarà già una giornata decisiva per la Roma e per Rick Karsdorp. L’eventuale assenza dell’olandese sarebbe l’ennesima conferma di uno strappo difficile da ricucire. Nel frattempo i giallorossi si guardano intorno per trovare un eventuale erede e tra i profili nel mirino c’è anche quello di Alvaro Odriozola, terzino del Real Madrid che piace anche proprio alla Juventus.