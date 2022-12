Maldini rompe gli indugi: 15 milioni per il nuovo ‘dieci’ di Pioli

Il Milan punta a blindare presto Leao, ma guarda con attenzione al Mondiale per un altro grande obiettivo. Maldini e Massara pronti all’assalto per il mercato di gennaio

Il Milan guarda con molta attenzione al Mondiale e non solo per i giocatori rossoneri impegnati nella rassegna in Qatar. Giroud sta incantando nella Francia dov’è si è messo in evidenza ovviamente anche Theo Hernandez, mentre Leao da panchinaro di lusso nel Portogallo ha già messo a referto due reti entrando a gara in corso.

Gli occhi della dirigenza campione d’Italia si concentrano comunque su altri gioielli che si stanno mettendo in mostra nella Coppa del Mondo e tra questi spicca ovviamente Hakim Ziyech. Il fantasista del Chelsea è uno dei trascinatori della sorpresa Marocco, che grazie alla vittoria con la Spagna ai rigori ha conquistato una storica qualificazione ai quarti del Mondiale. Non ha sbagliato da dischetto l’ex mancino dell’Ajax nella lotteria dei rigori, con il Milan pronto ad un nuovo assalto per portarlo sulla sponda rossonera del Naviglio.

Maldini e Massara seguono da tempo ormai gli sviluppi sul futuro di Ziyech e già nelle precedenti sessioni di mercato i rumors erano stati insistenti su un possibile approdo del giocatore alla corte di Pioli. Il trequartista marocchino sta giocando con il contagocce nel Chelsea di Potter, mentre nel Marocco è uno degli alfiere della nazionale africana. Ziyech può rilanciarsi a Milano e darebbe la preferenza al ‘Diavolo’ in caso di assalto concreto a gennaio. Maldini sta pensando seriamente ad un’offensiva dopo il Mondiale per metterlo così subito a disposizione di Pioli sulla trequarti alla ripresa del campionato.

Calciomercato Milan, Ziyech il prescelto sulla trequarti: la formula vincente

De Ketelaere ha finora deluso le attese, con il tecnico milanista che ha richiesto un rinforzo di spessore in quella zona di campo. Ziyech da numero ‘dieci’ offrirebbe diverse soluzioni tattiche e Pioli e a livello internazionale è ormai un giocatore navigato e che potrebbe farebbe la differenza anche sul palcoscenico della Champions League. Il Milan perciò pensa a una formula con prestito oneroroso e diritto di riscatto per un’operazione complessiva da 15 milioni di euro. Ziyech nella sfida dei quarti del Mondiale affronterà il Portogallo di Leao: i due potrebbero ritrovarsi a condividere lo stesso spogliatoio a partire da gennaio, con Maldini e Massara che spingono per blindare il gioiello lusitano. Incontro previsto dopo la Coppa del Mondo e offerta alzata a 7 milioni di euro per il rinnovo dell’ex Lille. Leao più Ziyech: sarebbe tanta roba per Pioli e i tifosi rossoneri.