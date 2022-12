Hanno fatto la loro scelta: Ziyech sbarca subito in Serie A

Il calciomercato presto entrerà nel vivo, ma si intreccia anche con il Mondiale in Qatar. Hanno scelto: vogliono Ziyech in Serie A

È un Mondiale, quello in Qatar, che forse è partito un po’ a rilento, ma che ora sta regalando tante emozioni. Sarà che siamo arrivati agli ottavi di finale e sono rimaste le migliori o semplicemente perché le big hanno iniziato a carburare.

Ma tra le tante favorite è spuntata anche una sorpresa, non solo per i risultati raggiunti, ma anche per il gioco espresso. Stiamo parlando del Marocco. Regragui ha messo su proprio una bella squadra, ricca di talento e di ambizione con tanta legna e ritmo a centrocampo, ma anche la consapevolezza che il le ali siano il punto forte del gioco, da liberare ed esaltare. E in cui Hakim Ziyech è sicuramente l’epicentro da non disperdere. Il talento del Chelsea e prima dell’Ajax ha mostrato le sue doti in diverse occasioni a livello internazionale, ma con i Blues non è proprio riuscito a sfondare, tanto che già da prima del Mondiale in tanti hanno parlato del suo addio a Londra. C’è, però, chi ha già scelto per lui la prossima destinazione.

Nessun dubbio: Ziyech è il nome scelto per la Serie A

Se n’è parlato e se ne sta parlando tanto in chiave Milan, ma talvolta spunta anche l’Inter. Di certo, Ziyech è un nome che piace per qualità e caratteristiche. Evidentemente piace tanto anche ai tifosi che stanno ammirando i suoi gol e le sue giocate in Qatar. Oggi abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it su Twitter quali tra i calciatori impegnati oggi al Mondiale preferirebbero vedere subito in Serie A.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊#MaroccoSpagna e #PortogalloSvizzera chiudono oggi il quadro degli ottavi di finale di #Qatar2022 . Tanti uomini mercato in campo, chi vorreste vedere presto in Serie A ❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 6, 2022

Ha vinto proprio Ziyech con il 35% dei voti. Al secondo posto, c’è Joao Felix con il 30%. Poi Ferran Torres e infine Asensio con solo il 12,5%. Una sentenza forte e chiare che fa capire l’appeal che ha, in questo momento, il calciatore del Chelsea. E che potrebbe arrivare in Serie A senza un esborso economico tanto alto, viste le poco presenze con i Blues. Un affare in piena regola: vedremo se una delle big italiane riuscirà a centrarlo.