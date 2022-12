Blitz Mondiale per Leao, svolta Milan

Scenari che iniziano a dipanarsi sul futuro di Leao, che si deciderà dopo il Mondiale: occhio al blitz per il portoghese

E’ il giorno in cui si concludono gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar: stasera, la gara che completerà il panorama delle magnifiche otto sarà Portogallo-Svizzera. I lusitani, in una gara non facile, cercano il pass per avanzare. Tra i possibili protagonisti della sfida, Rafael Leao, anche se il giocatore del Milan, ancora una volta, dovrebbe partire dalla panchina.

Fernando Santos sa comunque di poter puntare su di lui a gara in corsa e del resto, ora che le gare sono a eliminazione diretta, non è da escludere che si possa andare anche oltre i canonici 90 minuti. Scenari in cui la sua freschezza potrebbe fare la differenza. Una vetrina, quella del Mondiale, che può contribuire ad accendere gli sguardi su di lui, che è uno degli uomini mercato del momento. Il Milan, ovviamente, attende il momento in cui potrà tornare a discutere con il diretto interessato del rinnovo del contratto. Fronte sul quale Leao ha rilasciato delle aperture anche in Qatar, spiegando di trovarsi bene con i rossoneri. Ma l’accordo in scadenza 2024 e la quadra che ancora non è stata trovata sulle cifre, rendono il discorso ancora piuttosto difficile. Si ripartirà, a breve, dal summit di ottobre, quando il Milan e Leao non trovarono l’intesa, pur nella volontà di proseguire insieme, come raccontato da Calciomercato.it.

Milan-Leao, il summit si avvicina: la mossa di Maldini e Massara

I top club intanto proseguono nel loro forcing. L’agente FIFA Cenolli ha svelato a TV Play una offerta importante del Chelsea per Leao, con tanto di contropartita tecnica. Un interessamento considerevole, di fronte al quale il Milan vuole rispondere quanto prima. La ‘Gazzetta dello Sport’ conferma che il summit per il rinnovo del portoghese avrà luogo appena il giocatore tornerà a Milano dai Mondiali. Ma, qualora l’avventura del Portogallo in Qatar dovesse proseguire, Maldini e Massara, al momento di partire verso il ritiro rossonero di Dubai, farebbero sicuramente tappa nel vicino Qatar. Non per discutere già lì del rinnovo, ma per manifestare vicinanza al giocatore e preparare il terreno.