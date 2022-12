Sacrificato eccellente, scelto l’erede: l’Inter beffa così Milan e Roma

Potrebbe esserci un ribaltone inatteso all’Inter sul mercato: addio a sorpresa, Marotta e Ausilio hanno trovato un sostituto da 30 milioni

L’Inter torna in campo per allenarsi e preparare la seconda parte di stagione, che partirà ufficialmente il prossimo 4 gennaio con il big match di San Siro contro la capolista Napoli.

Fino a venerdì il club nerazzurro proseguirà la preparazione a Malta giocando anche due amichevoli, mentre la dirigenza sonda il mercato alla ricerca di occasioni per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. A tenere banco è certamente la questione rinnovi, con Milan Skriniar che resta la patata più bollente nelle mani della dirigenza di Viale della Liberazione. L’Inter ha presentato la sua offerta e adesso aspetta una risposta definitiva da parte dello slovacco. Marotta e Ausilio continuano a professare ottimismo e vorrebbero chiudere la pratica entro Natale.

Nei file dei manager nerazzurri c’è pure la questione de Vrij, considerando che anche l’olandese è in scadenza il prossimo giugno. Presto si entrerà nel vivo delle negoziazioni con il suo nuovo agente Pastorello che tra gli altri detiene anche la procura di Acerbi, uomo di fiducia che Inzaghi punterebbe a riconfermare per la prossima stagione. Successivamente Marotta e soci affronteranno pure l’argomento Bastoni, profilo che stuzzica sempre le big estere e in particolare di Premier League. L’Inter vorrebbe blindare il difensore della Nazionale oltre il 2024, ma prima dovrà piazzare sull’altare del bilancio un altro big per raggiungere entro il prossimo 30 giugno un attivo da 50-60 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Bastoni non è intoccabile: 30 milioni per il colpo Hincapié

Aspetto fondamentale e vincolante imposto dal presidente Zhang, al quale evidentemente la dirigenza interista non potrà sottrarsi sul mercato. Bastoni allora potrebbe diventare il sacrificato per dare ossigeno ai conti della proprietà cinese, soprattutto se Skrinair e Dumfries dovessero restare a Milano. L’ex Atalanta e Parma non avrebbe una valutazione inferiore ai 60 milioni di euro e l’Inter in difesa sta vagliando diverse piste per non farsi trovare impreparata e mantenere alto il livello del settore arretrato.

Se Smalling e Nacho rappresentano due certezze con esperienza e profilo internazionale a parametro zero in vista di giugno, Scalvini e Hincapié sono invece due profili giovani e di prospettiva che fanno particolarmente gola agli uomini mercato nerazzurri. Il 20enne nazionale ecuadoriano si è messo in mostra al Mondiale in Qatar con la sua Nazionale e piace in Serie A anche a Milan e Roma, anche se il Bayer Leverkusen non ha intenzione di privarsene a gennaio. E in vista della prossima estate, il prezzo non sarà inferiore ai 25-30 milioni di euro. L’Inter è pronta a cambiare: nuovo look nel reparto difensivo tra gennaio e giugno.