La resa dei conti: Mou e Ancelotti in soccorso di Inzaghi

L’Inter parte alla volta di Malta per prepararsi in vista del ritorno in campo a gennaio. C’è un giocatore che continua tenere banco sul mercato nerazzurro

L’Inter torna a sudare in vista della ripresa del campionato, fissata il prossimo 4 gennaio nel big match in programma a San Siro contro la capolista Napoli.

Il gruppo di Simone Inzaghi, dopo un paio di settimane di relax considerando la lunga sosta per il Mondiale, ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile e questo pomeriggio è partito alla volta di Malta per il training camp che vedrà i nerazzurri disputare due amichevoli sull’isola (domani contro una formazione locale e mercoledì con il Salisburgo). Assenti tutti i nazionali impegnati nella Coppa del Mondo in Qatar, mentre era regolarmente con i compagni Milan Skriniar.

Sono settimane calde per quanto concerne il futuro del forte difensore slovacco e ovviamente in Viale della Liberazione a tenere banco è il possibile rinnovo con i vicecampioni d’Italia del giocatore. Il Ds Ausilio e il vice Baccin hanno seguito la squadra a Malta e una volta tornati a Milano (l’Inter resterà fino a martedì in territorio maltese) ci sarà un nuovo confronto per la resa dei conti tra la dirigenza di Viale della Liberazione e l’entourage dell’ex Sampdoria, alla presenza ovviamente del CEO dell’area tecnica Beppe Marotta. Il club di Zhang rimane fiducioso sulla fumata bianca e sul tavolo di Skriniar c’è un contratto quadriennale da 6,5-7 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Inter, Skriniar resta in bilico: Smalling e Nacho nei radar di Marotta

L’Inter la scorsa estate non ha ceduto alle lusinghe delle big europee, Paris Saint-Germain su tutte, ribandendo alla slovacco la sua centralità nel progetto e la volontà dei blindarlo a Milano. Il classe ’95 ha ereditato nelle ultime partite la fascia da capitano dopo il panchinamento di Handanovic in favore di Onana e, oltre all’aspetto tecnico, è ormai a tutti gli effetti anche uno dei leader dello spogliatoio. Il sodalizio nerazzurro attende la decisione di Skriniar e spera entro Natale di incassare il sì definitivo del giocatore. L’ex Sampdoria è lusingato dalla proposta e dall’importanza dimostratagli da Marotta e soci, però allo stesso tempo è tentato dalle lusinghe provenienti dall’estero.

Oltre al solito PSG anche Real Madrid e Tottenham starebbero facendo più che un pensierino per il difensore, stuzzicati anche dalla possibilità di prelevarlo a fine stagione a parametro zero e mettendo sul piatto cifre ancora più sostanziose rispetto all’offerta di rinnovo dell’Inter. Per questo motivo la dirigenza di Viale della Liberazione non vuole farsi trovare impreparata e ha iniziato a sondare diversi profili per supplire eventualmente al doloroso addio di Skriniar, senza contare inoltre la situazione di un de Vrij pure lui in bilico. Marotta e Ausilio restano vigili su Smalling e Nacho, anche loro in scadenza e che senza rinnovo lascerebbero gratis rispettivamente la Roma dell’ex interista Mourinho e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Difensori con grande esperienza e occasioni sul mercato: Marotta vuole blindare Skriniar, ma ha già pronta la contromossa in caso di fumata nera con lo slovacco.