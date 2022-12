CM.IT | Promossi da Allegri: assalto respinto, non cambiano maglia

La Juventus per il futuro vuole puntare sempre di più sulla linea verde. Respinto l’assalto dalla Premier League: il futuro non è in discussione

Il Monza si è ritrovato nei giorni scorsi per preparare la ripresa del campionato, dopo le due settimane di riposo concesse da mister Raffaele Palladino.

Nel frattempo c’è stato uno scossone all’interno della dirigenza brianzola, con le dimissioni del Ds Antonelli che oggi è stato ufficializzato dal Venezia. Al suo posto è stato promosso Michele Franco, che va ad aggiungersi all’Ad Galliani e al direttore dell’area tecnica Modesto. Il club del patron Silvio Berlusconi vuole ripartire più forte che mai alla ripresa del campionato, senza lasciarsi condizionare dai nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Pessina e soci vogliono continuare a stupire con Palladino in panchina e puntare a qualcosa in più in classifica.

La rosa attuale viene definita sufficientemente competitiva e all’altezza, per questo motivo non ci saranno grandi cambiamenti al Monza in vista del mercato di gennaio. Se ci sarà l’occasione Galliani cercherà di coglierla, altrimenti la formazione biancorossa conserverà i connotati attuali per blindare la salvezza e raggiungere il miglior piazzamento possibile in classifica. A centrocampo – come raccolto da Calciomercato.it – non trovano conferme i rumors su un possibile addio anticipato di Filippo Ranocchia: il Monza e Palladino puntano sul talento di scuola Juve, sbarcato la scorsa estate in Brianza in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Galliani ha rassicurato i bianconeri sul minutaggio dell’ex Perugia e Vicenza, con l’allenatore brianzolo pronto a concedergli maggiore spazio nella seconda parte di stagione. Ranocchia finora ha collezionato 388 minuti tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a referto un gol e due assist. Finito nei radar di Cremonese e Salernitana per la finestra invernale, il centrocampista classe 2001 (che tatticamente e per caratteristiche piace molto ad Allegri) è destinato così a restare all’U-Power Stadium fino al termine della stagione.

Il Monza tra fine gennaio e inizio febbraio recupererà inoltre Sensi a centrocampo, senza contare le altre alternative già a disposizione di Palladino compreso l’arretramento in mediana di capitan Pessina. Anche per questo motivo non si è riscaldata la pista Gagliardini, intenzionato comunque a rispettare il suo contratto con l’Inter fino al prossimo 30 giugno. Nel reparto di metà campo a mettersi in evidenza in questa prima parte di campionato è stato soprattutto Nicolò Rovella, anche lui come Ranocchia arrivato in prestito via Juventus.

L’ex Genoa sta convincendo in pieno in Brianza e dato ulteriore conferme sulle proprie qualità allo staff dirigenziale della Continassa. A fine stagione è destinato a tornare alla corte di Allegri per giocarsi per proprie carte e arricchire la linea verde italiana del centrocampo bianconero insieme a Miretti e Fagioli. Per buona pace delle big inglesi, Arsenal e Manchester City su tutte, che da qualche mese a questa parte stanno seguendo con attenzione le prestazioni del classe 2001.

Infine, anche nel settore difensivo il Monza si ritene abbastanza coperto. Piace Nuytinck dell’Udinese – nel mirino anche della Salernitana – ma il rientro in campo prima del previsto di Pablo Marì sta facendo riflettere Galliani sulla reale necessità di intervenire per rinforzare la difesa. Il centrale spagnolo sta bruciando le tappe dopo l’intervento alla schiena per l’accoltellamento ad Assago dell’ottobre scorso e potrebbe tornare a disposizione di Palladino entro la fine di gennaio. Un’ulteriore buona notizia per un Monza che, alla prima e storica stagione in Serie A, non vuole accontentarsi di una ‘semplice’ salvezza.