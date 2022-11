Altro terremoto in Serie A: UFFICIALE, si è dimesso il direttore sportivo

Non bastasse quanto successo alla Juventus negli ultimi giorni, un’altra dirigenza sta vivendo una giornata decisamente movimentata in Serie A. Cosa sta succedendo

Le ultime ore sono state mediaticamente monopolizzate da quanto sta accadendo in casa Juventus.

L’addio in blocco dell’intero cda, compreso il presidente Andrea Agnelli è un evento storico e rappresenta di fatto la fine di un’era di successi e dei nove scudetti consecutivi. Ora, però, non ci concentriamo direttamente sulla Juventus, ma su un altro club di Serie A, che non se la sta passando benissimo. Stiamo parlando del Monza. Qui, però, non ci sono scandali o indagini giudiziarie a farla da padrone, bensì una svolta importante nella parte tecnica dei brianzoli.

Monza, UFFICIALE: si è dimesso il direttore sportivo Antonelli

Insomma, l’evento è di grandi proporzioni, almeno per il club lombardo e i suoi equilibri. Infatti, tramite un comunicato ufficiale, il Monza ha comunicato le dimissioni del direttore sportivo, Filippo Antonelli. Di seguito le parole comparse sul sito ufficiale del club brianzolo: “AC Monza comunica che Filippo Antonelli ha rassegnato le dimissioni da Direttore Sportivo, dopo un cordiale colloquio con l’Amministratore Delegato Adriano Galliani. Le dimissioni sono state accettate. A Filippo vanno i ringraziamenti più sentiti e i migliori auguri per il suo futuro professionale. Il nuovo Direttore Sportivo sarà Michele Franco, attuale Club Manager”.

Dopo un inizio di stagione sportivamente drammatico e l’addio a Stroppa, le cose sembravano decisamente diverse per i brianzoli. L’arrivo di Raffaele Palladino, infatti, ha portato subito diverse vittoria pesanti, tra cui quella contro la Juventus e ha voluto significare l’inizio di un nuovo corso. La continuità non può essere quella di una big, per carità, ma il Monza quest’anno potrebbe togliersi ancora nuove soddisfazioni. Ora, però, c’è un nuovo ribaltone societario a cui dar conto, con Michele Franco, attuale club manager, che dovrà cercare di fare il massimo anche da direttore sportivo.