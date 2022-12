Juve bloccata, la Roma ne approfitta: Mourinho accontentato

Mentre la Juventus è bloccata da vicende extra-campo, la Roma potrebbe approfittarne: Tiago Pinto pronto ad accontentare Mourinho

Il Mondiale in Qatar sta per entrare nella fase calda, così come il calciomercato: anche le squadre italiane stanno lavorando alacremente per riuscire a rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione. La Roma potrebbe approfittare della situazione delicata in casa Juventus.

Sia i giallorossi sia i bianconeri stanno cercando dei rinforzi sulle corsie esterne. Nella Capitale devono sostituire il partente Karsdorp, fatto fuori in maniera esplicita da José Mourinho, mentre a Torino serve un’alternativa a Juan Cuadrado. L’emergenza extra-campo che sta coinvolgendo la Juve, e che ha portato alle dimissioni in blocco dell’intero consiglio di amministrazione, ha congelato totalmente le manovre di mercato dei bianconeri. Tiago Pinto è pronto ad approfittarne.

Calciomercato, Juventus bloccata: la Roma si prende Odriozola

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, Juventus e Roma hanno messo gli occhi su Odriozola per rinforzare le proprie corsie esterne. Lo spagnolo, che l’anno scorso ha fatto molto bene in Serie A in prestito alla Fiorentina, è in uscita dal Real Madrid e potrebbe essere il profilo giusto per dare nuova linfa sulla destra a Mourinho o ad Allegri. I bianconeri guardano anche a Karsdorp, con un intreccio proprio con la Roma e Odriozola: le vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo la ‘Vecchia Signora’, però, rischiano di aver cambiato tutto.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma potrebbe approfittare della situazione di stallo in casa Juventus per aggiudicarsi subito Odriozola. Nella giornata di ieri l’agente dello spagnolo, Giuseppe Bozzo, è stato in visita a Trigoria: il tempismo di questa visita di cortesia non sa tanto di coincidenza. Il noto agente ha incontrato Tiago Pinto, con il portoghese che vorrebbe riuscire ad accontentare al più presto José Mourinho e presentarsi alla ripresa del campionato con un nuovo esterno destro. Passare da Karsdorp a Odriozola, poi, sarebbe un upgrade importante e darebbe alla Roma nuova linfa: mentre la Juve non può reagire, i giallorossi si muovono sul mercato.