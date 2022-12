Accordo e firma in arrivo: Inzaghi esulta, via libera per l’Inter

Le ultime di calciomercato dei nerazzurri affrontano la questione corsia sinistra, che a gennaio potrebbe perdere Robin Gosens. Sostituto dalla Spagna

A gennaio l’Inter farà mercato in entrata solo in caso di qualche partenza. A tal proposito l’indiziato numero uno rimane Robin Gosens, che fin qui ha trovato pochissimo spazio nell’undici di Inzaghi. Sul laterale tedesco ci sono diversi club della Bundesliga, su tutti il Bayer Leverkusen che ha già provato a prenderlo alla fine della scorsa sessione estiva.

Per l’eventuale sostituzione dell’ex atalantino, il club di viale della Liberazione guarda soprattutto in Spagna. Precisamente in casa Valencia, col nome di Jesus Vazquez in cima alla lista di Ausilio anche perché fattibile con la formula del prestito. Gattuso non punta sul dicannovenne cresciuto nella ‘cantera’ valenciana, come dimostrano le appena 4 presenze conquistate dal terzino dall’inizio stagione fino allo stop per il Mondiale. Gaya è il titolare della fascia sinistra dei ‘Pipistrelli’, mentre come alternativa il tecnico italiano ha deciso di affidarsi al venticinque Toni Lato.

Calciomercato, Lato rinnova col Valencia e avvicina Vazquez all’Inter

Stando ad ‘As’, non a caso, il Valencia ha proposto al terzino il rinnovo del contratto in scadenza alla fine di questa stagione. In campo nove volte nell’annata in corso, per complessivi 270′, Lato dovrebbe dire sì alla proposta di prolungamento, spingendo di fatto Vazquez al cancello d’uscita. E il futuro di Vazquez potrebbe così essere davvero in Serie A, con la maglia nerazzurra se davvero Gosens andasse via da Milano.