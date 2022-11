La Juventus più altre 6: così diventa durissima per l’Inter

L’Inter a caccia di occasioni nel mercato invernale di gennaio. Simone Inzaghi sogna un colpo per l’attacco, ma la concorrenza è agguerritissima

L’Inter proverà a muoversi sempre in maniera certosina sul mercato nella sessione di gennaio senza appesantire il bilancio della famiglia Zhang, con l’obiettivo di puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Marotta e Ausilio sono alla prese con il rinnovo di Skriniar ed entro fine anno contano di arrivare alla firma del difensore slovacco. Filtra fiducia per la permanenza dell’ex Sampdoria a Milano, anche se il Paris Saint-Germain rimane sempre minaccioso all’orizzonte. In bilico c’è soprattutto Gosens per la finestra invernale, con la dirigenza di Viale della Liberazione che sta valutando diversi profili per rimpiazzare eventualmente a sinistra il laterale tedesco. Difficilmente invece ci saranno novità nel reparto offensivo, malgrado il pressing dell’Inter per Marcus Thuram.

Il nazionale francese, impegnato al momento al Mondiale in Qatar con la selezione allenata da Deschamps, si libererà a parametro zero a fine stagione dal Borussia Monchengladbach e rappresenta una ghiotta occasione per Marotta sul mercato. Il sodalizio nerazzurro è in pressing e ha intensificato i contatti con l’entourage del calciatore, ma difficilmente riuscirà a portare Thuram ad Appiano Gentile già a gennaio considerando la volontà del classe ’97 di terminare il suo contratto con la formazione tedesca.

Calciomercato Inter, corsa ad ostacoli per Thuram: concorrenza agguerrita

E anche in vista della prossima estate, l’assalto all’attaccante transalpino nato a Parma potrebbe essere molto complicato. Come riporta in Germania ‘Bild Sport’, ci sarebbero infatti altri sei potenziali pericoli per l’Inter nella corsa a Thuram: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Siviglia, Newcastle e Aston Villa. Senza dimenticare inoltre l’antagonista per eccellenza Juventus, che negli ultimi tempi ha chiesto informazioni sul profilo del giocatore. Così si fa veramente durissima per Marotta e l’Inter…