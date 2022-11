Grandi manovre sul mercato: l’Inter sul meglio dell’Italia

L’Inter sta lavorando già sul futuro, con Marotta e Ausilio che hanno un paio di sogni nel cassetto: chi saluta, invece, è Gosens

Il Mondiale in Qatar sta entrando nel vivo, ma intanto i grandi club di Serie A non stanno fermi solamente a godersi la kermesse: il calciomercato si sta accendendo. Tra le società più attive, al momento, ci sono i nerazzurri.

Non è più un mistero ormai, come vi abbiamo raccontato a più riprese su queste pagine, che Robin Gosens sia sempre più lontano dal capoluogo lombardo. L’esterno tedesco è stato una delle più grandi delusioni di mercato degli ultimi anni. Arrivato all’Inter nel mercato di gennaio, non è mai riuscito a trovare ritmo e continuità sotto la gestione di Simone Inzaghi, ora l’addio appare inevitabile. Marotta e Ausilio sono al lavoro per il sostituto di Gosens: secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter sta monitorando con enorme attenzione Fabiano Parisi. Oltre all’esterno dell’Empoli, ci sono diversi altri talenti azzurri nel taccuino della dirigenza meneghina.

Calciomercato Inter, Parisi e Baldanzi gioielli graditi | Il sogno è Scalvini

Le grandi manovre sulla corsia esterna, non si fermano solamente dentro i confini italici. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, all’Inter piacciono anche profili come Vazquez e Pedraza per completare la propria rosa. Due valide alternative ad un Gosens sempre più giù di morale in nerazzurro e con la testa indirizzata verso altri lidi. La querelle legata all’esterno tedesco, inoltre, non è l’unica che tiene occupati i dirigenti del club meneghino: sul mercato ci sono due grandi sogni.

La volontà di Ausilio e Marotta, sempre secondo la rosea, sarebbe quella di arrivare ad un grande colpo in prospettiva a tinte azzurre. L’Inter osserva con bramosia le gesta di Tommaso Baldanzi con la maglia dell’Empoli, monitorandone la crescita e valutando un possibile assalto. Il grande sogno dei nerazzurri, però, è un altro: Giorgio Scalvini. Il difensore classe 2003 dell’Atalanta, già in orbita Nazionale, sarebbe il sogno proibito della dirigenza dell’Inter, che nei prossimi mesi potrebbe trovare la chiave giusta per portarlo nel capoluogo lombardo.