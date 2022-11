Saluta l’Inter e diventa rossonero a sorpresa

L’Inter si prepara a salutare un giocatore nella sessione invernale, ecco la pista rossonera per la cessione

Le manovre di mercato delle squadre di club iniziano a dipanarsi, in vista del mese di gennaio, mentre scorrono sullo sfondo i Mondiali in corso di svolgimento in Qatar. Diverse le società che stanno iniziando a definire le proprie strategie, in entrata come in uscita.

Con grande attenzione, l’Inter sta progettando le prossime mosse. Nerazzurri che potrebbero piazzare qualche importante colpo in entrata, per essere protagonisti nella seconda parte della stagione sia in Champions League dove è stata raggiunta la fase a eliminazione diretta, sia in campionato, dove ci sono 11 punti da recuperare in classifica sul Napoli. Il club ha però bisogno anche di qualche uscita, per mettere a posto i conti. Più di qualche giocatore potrebbe lasciare la corte di Inzaghi, con valutazioni in corso dal punto di vista tecnico ed economico. Del resto, l’Inter è riuscita, in estate, a effettuare diversi acquisti importanti ma ha soltanto rimandato il raggiungimento dell’obiettivo famoso dell’utile di 60 milioni di euro sul mercato. Obiettivo che, in ossequio al fair play finanziario, andrà raggiunto necessariamente entro il 30 giugno e dunque già a gennaio, come detto, si potrebbe vedere qualche uscita. Una delle quali, in particolare, giorno dopo giorno appare più vicina.

Inter, Gosens pronto a vestire di rossonero a gennaio: le ultime

Robin Gosens, arrivato a gennaio, lasciava presagire ben altro rendimento, sulla scorta delle ottime stagioni vissute all’Atalanta. Ma a Milano, con indosso un’altra maglia nerazzurra, non ha ripetuto le meraviglie mostrate a Bergamo. Anche se nel suo 2022 interista, dei tre gol realizzati, due sono stati piuttosto significativi: uno, nel derby di semifinale di Coppa Italia contro il Milan della scorsa stagione vinto per 3-0, l’altro ad ottobre a Barcellona, nel 3-3 che ha di fatto spalancato la strada della qualificazione agli ottavi di Champions. La cessione, dopo essere stata a un passo in estate, torna molto vicina. Come raccontato da Calciomercato.it, il Bayer Leverkusen si rifarà sotto per Gosens ma la trattativa non è ancora in stato avanzato. Intanto, lo Schalke 04 sembra tirarsi fuori dalla corsa. Mentre invece, stando a quanto riportato da ‘Footmercato.net’, in Francia, chi potrebbe fare sul serio è il Nizza, che avrebbe già preso contatti con l’agente del tedesco.