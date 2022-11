Roma, fattore Mourinho: lo Special One scende in campo per il colpo di gennaio

La Roma sta preparando le mosse per il mercato invernale, Mourinho interviene in prima persona per i giallorossi

Una prima parte di stagione vissuta con un grande entusiasmo iniziale derivato da una campagna acquisti importante, poi iniziato a sfumare per infortuni, gioco che non è decollato e per alcuni passi falsi che hanno fatto indietreggiare la squadra in classifica. La Roma, alla pausa, è arrivata con diverse tensioni e interrogativi di vario genere.

I giallorossi hanno tirato il freno nelle ultime giornate prima dello stop, perdendo il derby con la Lazio e pareggiando con Sassuolo e Torino. Per Mourinho e i suoi, nel 2023 ci sarà una missione rimonta sulla zona Champions da portare a termine, per entrare tra le prime quattro, grande obiettivo stagionale. Di sicuro, il recente nervosismo, palesato anche dall’allenatore portoghese con i suoi atteggiamenti nei confronti non solo dell’esterno, ma anche dell’interno, con dichiarazioni al veleno in più occasioni nei riguardi dei suoi stessi giocatori, è un elemento che rischia di pesare. Ma lo Special One è pronto a scendere in campo in prima persona per mettere le basi per l’operazione riscatto.

Roma, conferme su Bellerin: Mourinho vuole convincerlo

In vista di gennaio, Calciomercato.it e Asromalive.it vi avevano già anticipato il nome di Hector Bellerin come papabile per il dopo Karsdorp. L’olandese pare ormai destinato all’addio dopo le polemiche dei giorni scorsi, per la sua sostituzione crescono le quotazioni dello spagnolo, in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno. La ‘Gazzetta dello Sport’ conferma le nostre anticipazioni, spiegando che Mourinho potrebbe presto provvedere a contattare personalmente il laterale iberico. Bellerin era stato già sondato nell’estate del 2021 dalla Roma, ora sta valutando il da farsi e per il momento non avrebbe ancora preso una decisione sul suo futuro. L’ipotesi Betis per la prossima stagione resta tale, attualmente, senza nulla di definitivo. Bellerin è sempre stato apprezzato da Mourinho, per le sue doti fisiche e la sua esperienza. In questo senso, come raccontato da Calciomercato.it, Mou starebbe ancora riflettendo, per la Roma, su Odriozola, per le sue caratteristiche fisiche non particolarmente prestanti.