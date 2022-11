TV PLAY | Per Ronaldo il destino è segnato: “Ecco dove giocherà”

Continua a tenere banco il tema legato al futuro di Cristiano Ronaldo, destinato a lasciare il Manchester United: nuovo annuncio in diretta

L’amara confessione di Cristiano Ronaldo ha creato un’ulteriore spaccatura. CR7, come da lui stesso ammesso, sta attraversando il periodo peggiore di tutta la sua carriera e lo sfogo nell’intervista rilasciata a Piers Morgan, giornalista del ‘Sun’, di certo non aiuta lui e nemmeno il Manchester United. A questo punto non sembrano esserci alternative: il rapporto tra CR7 e il club dove è sbocciato calcisticamente parlando dovrà necessariamente interrompersi, in un modo o nell’altro.

E dopo le ultime pesanti dichiarazioni, i ‘Red Devils’ prenderebbero in considerazione anche l’ipotesi licenziamento. D’altrone, il campione di Madeira non ci è andato giù leggero (per usare un eufemismo): “Mi sento tradito dal Manchester United, qualcuno non mi vuole qui. Non solo da quest’anno, anche nella passata stagione. Da quando Ferguson ha lasciato il club, non ho più visto un’evoluzione. Com’è possibile che una società prenda un direttore sportivo come Rangnick a fare l’allenatore, una volta mandato via Solskjaer. Questa scelta ha scioccato tutti, non l’ha capita nessuno“. Ronaldo si è espresso duramente pure sul suo attuale mister Erik ten Hag, col quale il feeling non è mai sbocciato: “Se tu non mi rispetti, da me non otterrai mai rispetto“.

Cordella su Ronaldo a Tv Play: “O Chelsea o Bayern Monaco”

Insomma, ci troviamo di fronte ad un caso estremamente spinoso e delicato e ormai sembra davvero inevitabile la separazione tra le parti in causa. Allo stesso tempo, però, conosciamo bene l’ambizione inesauribile di CR7, desideroso di essere ancora protagonista in Champions League (nonostante il prossimo 5 febbraio compirà ben 38 anni).

Quindi la domanda sorge spontanea: dove proseguirà la meravigliosa carriera del fenomeno portoghese? La risposta ce la da Fabio Cordella, intervenuto quest’oggi a Tv Play sul canale Twitch di Calciomercato.it: “O Germania o Inghilterra. O Chelsea o Bayern Monaco“. Dunque, pare non ci sia altra strada per l’ex Juventus e Real Madrid, che nelle ultime ore è stato nuovamente accostato alla Serie A, nello specifico alla Roma targata José Mourinho. Ma per conoscere il finale di questa telenovela dovremo attendere ancora un po’.