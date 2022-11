Caos Ronaldo tra licenziamento e rescissione: incontro con la nuova squadra

Tutta l’attenzione è nuovamente rivolta su Cristiano Ronaldo, protagonista di una manciata di mesi molto travagliati e pronto a cambiare aria dopo le ultime dichiarazioni forti

Il secondo matrimonio tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United appare ormai destinato ad esaurirsi presto. Sono stati mesi molto particolari quelli vissuti da CR7 ad Old Trafford tra polemiche, gesti, esclusioni, panchine, tensioni con ten Hag e pochissimi gol. Un’annata inusuale per il fenomeno portoghese che dopo l’ultima cocente intervista, in cui di fatto ha puntato il dito contro quasi tutto lo United, a partire dall’allenatore, è pronto a cambiare aria già a gennaio.

Un vero e proprio caso a Manchester quello relativo a Cristiano Ronaldo, che la scorsa state fu lungamente accostato al Napoli, e che sarebbe già stato accostato al campionato italiano, seppur anche con altre destinazioni eventuali.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo tra l’intervista e l’addio al Manchester United: riecco il Bayern Monaco

Intanto dall’Inghilterra, come evidenziato dal ‘Daily Mail’, il Manchester United sta esplorando modi per licenziare Cristiano Ronaldo per la sua intervista bomba con Morgan. Gli avvocati del club starebbero infatti studiano le affermazioni del portoghese per intavolare un’eventuale violazione del contratto. Un’altra opzione presa in considerazione è che la società britannica e il calciatore accettino di strappare l’accordo in essere in modo che possa andarsene a parametro zero. Appare inoltre impensabile un rientro ad Old Trafford di Ronaldo dopo il Mondiale alla corte di ten Hag, dopo quanto detto nell’intervista.

La stessa fonte sottolinea anche che Cristiano Ronaldo abbia tenuto colloqui con il Bayern Monaco, pianificando quindi la sua uscita dai ‘Red Devils’. Nello specifico il ‘Daily Mail’ evidenzia come CR7 e il suo agente Jorge Mendes si siano incontrati con il club tedesco la scorsa settimana dopo che gli stessi funzionari dei campioni di Germania sono volati in Inghilterra. Dopo le affermazioni contrarie della scorsa state il Bayern avrebbe ravvivato il suo interesse tra la preoccupazione per lo stato fisico di Manè e l’incertezza di Choupo-Moting. Ronaldo va a caccia di un ritorno in Champions per alimentare i suoi record di gol, e lo stesso Bayern per gli ottavi di finale si ritroverebbe peraltro ad affrontare il PSG dell’acerrimo rivale, Lionel Messi.