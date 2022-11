Intreccio Abraham-Ronaldo: la miccia è innescata

Roma, intreccio che coinvolge Tammy Abraham insieme a Cristiano Ronaldo: situazione che rischia di diventare bollente

Un rapporto ormai deteriorato. Andare avanti così, appare impossibile. Le stesse parole di Cristiano Ronaldo rilasciate al ‘Sun’ fanno capire come l’avventura del portoghese al Manchester United sia ormai ai titoli di coda. Il club ha diramato un comunicato ufficiale e potremmo presto vedere le conseguenze. Nel frattempo Jorge Mendes sta sondando il terreno per fare in modo di trovare una nuova squadra al proprio assistito.

Tra le papabili pretendenti, una potrebbe essere l’Arsenal. Con cinque punti di vantaggio sul Manchester City, i londinesi hanno chiuso il ciclo di gare pre-Mondiali in Premier League consolidando la vetta della classifica. I ‘Gunners’ sognano di tornare a vincere il campionato e di giocare nuovamente la Champions League. Il gioco espresso è bello ed efficace e sicuramente merito va a Mikel Arteta. Segno che il tempo sta premiando il lavoro del tecnico basco, chiamato nel dicembre 2019.

Niente Ronaldo, l’Arsenal vuole Abraham

Arteta però avrebbe già espresso parere negativo in merito al possibile approdo di Ronaldo in quel di Londra. Il coach dell’under-18 dei ‘Gunners’, Jack Wilshere, ha infatti rivelato a ‘talkSPORT’ che Arteta non vorrebbe il portoghese nella propria rosa. “Penso che la presenza di Ronaldo qui possa portare vantaggi, soprattutto per i più giovani. Avrebbero un giocatore a cui ispirarsi. Non penso però che Mikel lo voglia. Non lo vorrei nemmeno io”.

E stando a quanto riferito da ‘football.london’, sarebbe un altro invece l’obiettivo dell’Arsenal per l’attacco. Il direttore tecnico Edu starebbe infatti guardando con attenzione in Italia: l’obiettivo sarebbe quello di riportare a Londra Tammy Abraham. Il centravanti inglese, che salterà i Mondiali in Qatar poiché non convocato dal ct Southgate, è finito nel mirino dei ‘Gunners’. Abraham è uno dei tanti nomi sulla lista della spesa insieme a Tielemans e soprattutto al giovane talento ucraino Mudryk come vi abbiamo raccontato anche su Calciomercato.it. Arteta è molto soddisfatto dei suoi attaccanti, Gabriel Jesus in particolare, ma vorrebbe un centravanti di peso che possa garantirgli molti gol. E Abraham sarebbe in cima alla lista dei profili considerati. Certo convincere la Roma a cedere l’inglese, pagato ben 40 milioni di euro, non sarà semplice.