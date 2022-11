Pioli può esultare: accordo e firma fino al 2027

Milan, in arrivo l’accordo con il big per il rinnovo di contratto fino al 2027: Pioli può esultare

Il Napoli viaggia più forte che mai, ma il Milan è obbligato a non mollare la presa. Anche per difendere con onore e al meglio quello scudetto cucito sul petto lo scorso maggio. E nelle fila rossonere, in questo inizio di stagione altalenante, chi ha mostrato maggiore continuità è sicuramente Ismael Bennacer. L’algerino, mai sotto la sufficienza nel corso della stagione, è stata forse la nota più positiva in questa prima parte d’annata, tanto è vero che in diversi casi si è parlato di una dipendenza nei suoi confronti.

E a riguardo, a tenere banco, è stato anche il discorso legato al rinnovo contrattuale. Il giocatore nato ad Arles ha il contratto in scadenza nel 2024 e l’obiettivo del Milan è chiaramente quello di raggiungere l’intesa per un nuovo accordo. Bennacer rappresenta un elemento fondamentale nello scacchiere di Pioli e Maldini e la dirigenza lavorano da tempo ad un prolungamento.

Milan, Bennacer vicino al rinnovo: firma fino al 2027

Prolungamento che sembra essere sempre più vicino. Come avevamo sottolineato l’accordo è vicino, a 4 milioni di euro netti a stagione, e può essere siglato prima della fine dell’anno. Bennacer sembra quindi essere pronto ad aggiungersi all’elenco di giocatori che hanno recentemente prolungato il proprio contratto con i rossoneri. Da Tomori a Kalulu, passando per Sandro Tonali. Anche lui, come loro, è pronto a firmare fino al 2027. Presto potrebbe poi aggiungersi anche Olivier Giroud, con cui la società discute di un prolungamento, mentre continua ad essere contornato di punti interrogativi il futuro di Rafael Leao.

Proprio ieri il padre del portoghese ha tenuto apertissime le porte ad un rinnovo, sottolineando l’amore del classe 1999 per l’Italia. Certo, il discorso rinnovo resta complicato, anche per via del nodo Sporting CP. La situazione resta di difficile lettura, anche dopo il summit tra i rossoneri e l’entourage del giocatore. Ora però è tempo di fare un passo alla volta. Il Milan punta prima a sbrogliare la matassa Bennacer, considerando anche che l’algerino non dovrà affrontare l’impegno dei Mondiali. Per Leao si potrà discutere dopo il Qatar, ma fondamentale per il Milan è riuscire a blindare un altro titolare come nel caso dell’algerino.