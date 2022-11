Leao firma: arriva l’annuncio che ribalta tutto

Milan ancora alle prese con il rinnovo di Rafael Leao: ecco l’annuncio sul futuro del giocatore portoghese

Tornato al gol contro la Fiorentina, Rafael Leao potrà ora concentrarsi sul Mondiale. L’attaccante del Milan sarà uno dei giocatori della Serie A maggiormente sotto osservazione in Qatar e con il Portogallo proverà a vincere una Coppa del Mondo per riuscire a fare la storia con i lusitani.

In casa rossonera continua però a tenere banco la situazione legata al suo rinnovo. Il contratto del giocatore scade nel 2024 e l’interesse nei suoi confronti è notevole. Chelsea, Real Madrid, Psg, tanti sono i club che seguono con attenzione i progressi del portoghese, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri. Circa un mese fa c’è stato un summit per discutere proprio del prolungamento, ma c’è sempre il caso-Sporting di non facile lettura.

Milan, parla il papà di Leao: “Ci occupiamo di tutto. Adora l’Italia”

Al summit ha partecipato anche il padre del giocatore, Antonio, che al quotidiano portoghese ‘Record’ ha parlato proprio del futuro del figlio. “Caso Sporting CP? I problemi dei tribunali vengono risolti dagli avvocati e dai giudici. Rafael vive dei consigli della sua famiglia. Il problema dei tribunali è dei suoi genitori, il problema di giocare a calcio è suo. Abbiamo la verità e Rafael lavora senza problemi. Il caso sarà risolto da giudici e tribunali”.

A riguardo Antonio Leao ha parlato anche di rinnovo e del fatto se dipenda o meno dal caso con il club portoghese: “Rinnovo? Ci stiamo lavorando. L’interesse del Chelsea? Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto, senza che si tratti per forza di Chelsea, Barcellona o Real Madrid. Rafael adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Non era necessario lasciare il Portogallo, ma le cose accadono e basta. È stato un periodo turbolento, ma le cose sono successe. Dio mi ha guidato, è stato con me. Mi hanno parlato male, ma siamo sempre stati vicini a lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente… perché è il migliore”.