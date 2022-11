CM.IT | Milan, finalmente la firma: nuovo agente e rinnovo

Rafael Leao tiene in ansia il club rossonero e i suoi tifosi. Maldini e Massara erano convinti di riuscire a risolvere la complicata matassa già prima dell’inizio dei Mondiali ma così non sarà

L’incontro con l’avvocato di Rafael Leao, tenutosi qualche giorno fa a Casa Milan, non ha portato i frutti sperati. Servirà trattare, sapendo che bisognerà continuare a fare i conti con più attori, oltre all’avvocato e al padre, c’è anche Jorge Mendes, che non è certo sparito di scena.

La trattativa è difficile, anche perché pesa come un macigno, di circa 10 milioni la questione Sporting CP. Continuano così i colloqui alla ricerca della giusta quadra. Colloqui che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno portando avanti su più tavoli. C’è infatti da chiudere in fretta con altre due pedine importanti come Ismael Bennacer e Pierre Kalulu. Per entrambi i contatti sono continui ma per il francese, come raccontato ci sono stati sviluppi importanti nei giorni scorsi.

Milan, doppia svolta in arrivo

Il cambio di agente, come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, ha dato un’accelerata alla trattativa per Kalulu. E la fumata bianca adesso è davvero vicina. Pronto un nuovo contratto a circa 2 milioni di euro a stagione. Firma e annuncio sono previsti già nelle prossime ore.

✍️ Firma di Pierre #Kalulu prevista già nelle prossime ore. 🔴⚫️ Il #Milan blinda uno dei suoi gioielli! @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) November 10, 2022

Per quanto riguarda Bennacer ben presto si terrà un confronto tra la dirigenza rossonera e il suo agente. Sarà un modo per fare il punto sul prolungamento – l’accordo può essere trovato a 4 milioni di euro netti a stagione – e sul futuro di Yacine Adli. L’ex Bordeaux sta faticando a trovare spazio e si sta facendo strada l’ipotesi prestito, magari alla Sampdoria, per trovare continuità. L’idea del Milan, ad oggi, è quella di lavorare ancora con il giovane francese. Il futuro è suo, visto anche il sempre più probabile addio di Brahim Diaz.