Salta il big match, ma non il Mondiale: il tecnico rassicura tutti

Non ci sarà nel big match in programma domani, ma il Mondiale non è a rischio: lo sottolinea il tecnico

Una chiusura del 2022 a tinte nerazzurre. Bergamo è pronta ad ospitare domani alle 12.30 la sfida tra Atalanta ed Inter, il derby lombardo a tinte nerazzurre, che profuma di alta classifica. Le due squadre, a pari punti, puntano a non perdere ulteriore terreno dal Napoli capolista.

Nel corso della conferenza stampa Gasperini non ha nascosto il proprio pensiero, puntando il dito contro la società per quanto riguarda il futuro. “Questo è uno dei momenti in cui la società dovrà pensare cosa fare, se io devo mettere il piede in tante scarpe non va bene” ha commentato il tecnico piemontese. Oltre che di questo però, Gasperini ha parlato anche di assenze. Non sarà della partita infatti Marten de Roon, ma il centrocampista potrà comunque essere a disposizione di van Gaal in Qatar. “De Roon ha un piccolo infortunio, forse risolvibile in una decina di giorni ed è a disposizione dell’Olanda per i Mondiali” ha affermato il tecnico.

Gasperini poi si è soffermato anche su Robin Gosens. Il tedesco, che quasi un anno fa passava proprio dai bergamaschi all’Inter, sta facendo fatica ad imporsi in nerazzurro e per lui potrebbe essere decisivo il summit previsto a metà novembre visto che sulle sue tracce continua ad esserci il Bayer Leverkusen. “Anche se i colori sono uguali, lo vedevo molto meglio con la nostra maglia. Dopo un impatto difficile sta recuperando e pure segnando, il che mi preoccupa. Facciamo il tifo per lui, ma da gennaio in poi” ha scherzato l’allenatore degli orobici.