Serie A, PSG e Liga bruciate: Thiago Silva lo porta al Chelsea

Il calcio sudamericano ha messo in evidenza un altro talento cristallino. Si tratta di Endrick Felipe Moreira de Sousa, 16enne del Palmeiras che piace a mezza Europa. Le ultime sul fenomeno del futuro

Il Mondiale è alle porte ed anche il Brasile ha già stilato l’elenco dei convocati. Tite si gode la selezione del presente, dove il talento non manca, mentre i tifosi iniziano già a pregustare quella dl futuro, con i futuri fenomeni del calcio verdeoro che si stanno già affacciando in patria. Tra questi spicca il sedicenne del Palmeiras, Endrick Felipe Moreira de Sousa che sta già conquistando il mondo da un po’ di tempo a questa parte. Il classe 2006 brasiliano ha già messo a referto 9 gol e un assist in biancoverde quest’anno, e fa già gridare al talento generazionale.

I paragoni su Endrick si sprecano, con accostamenti a Ronaldo il Fenomeno ed anche a Neymar, complici anche le sue enormi qualità tecniche e la capacità di dribblare l’avversario diretto. Sono tutti pazzi delle qualità del fenomeno del Palmeiras, che come fa registrare su di lui l’interesse di Chelsea (dove gioca il connazionale Thiago Silva), Manchester City, United, Real Madrid e Barcellona.

Calciomercato, tutti pazzi per Endrick: intervengono anche il Chelsea e Thiago Silva

Ad ogni modo per vedere Endrick in Europa bisognerà aspettare l’estate del 2024, quando avrà compiuto, 18 anni anche se i vari top club che lo monitorano hanno tutta l’intenzione di provare a chiudere prima vista la concorrenza. Al netto di Barcellona e Real, e del PSG di cui si è parlato di recente, va tenuto d’occhio anche il Chelsea che sta spingendo al massimo per provare ad ingaggiare il classe 2006, con buona pace dei club di Serie A che al momento non sembrano in lotta. A tal proposito come evidenziato dal ‘Times’ ha fatto un tentativo anche Thiago Silva che ha ospitato col club ‘Blues’ la famiglia del ragazzo al campo di allenamento.

Il Chelsea è quindi fiducioso di essere in corsa per Endrick, dopo aver ospitato la sua famiglia durante una recente visita alla base del club di Cobham. Il 16enne verdeoro ha trascorso del tempo col connazionale Thiago Silva, espertissimo difensore anche della nazionale brasiliana che andrà ai Mondiali e figura leggendaria per il calcio del suo paese.