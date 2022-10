Endrick, il “nuovo Ronaldo” scoperto su youtube: Real e Barcellona bruciano la Serie A

Gioiello splendente del Palmeiras, Endrick può scatenare un’asta furiosa tra Barcellona e Real Madrid

I paragoni si sprecano. Ma in Brasile, si sa, è così: Endrick Felipe Moreira de Sousa sta incantando il mondo dall’inizio dell’anno, da quando è arrivata l’eco delle sue straordinarie prodezze e dei suoi gol sui campi di calcio giovanili dell’area paulista del Paese. Lo chiamano il “nuovo Neymar“, in realtà chi lo conosce bene, vista la sua struttura da brevilineo muscolare, i suoi cambi di direzione e il suo fiuto del gol, chi vuole scomodare paragoni calzanti (e da brividi allo stesso tempo) vede in lui il “nuovo Ronaldo” il Fenomeno. In particolare un gol, quello che Endrick ha segnato all’Oeste lo scorso febbraio in rovesciata, ha fatto letteralmente il giro del mondo, veicolato anche dai canali social della Fifa.

Lui gioca nel Palmeiras, il club da cui spiccò il volo verso l’Europa la stella Rivaldo a metà degli Anni Novanta (fu protagonista nel Barcellona e passò anche per il Milan nella stagione 2002-2003). C’è da dire che il ragazzino è un po’ “figlio” dei nuovi tempi, visto che deve la sua carriera alla pioggia di video di cui il papà Douglas Sosa inondò youtube per farlo conoscere: il Palmeiras ne intercettò uno e cinque anni fa lo chiamò per portarlo all’interno del vivaio dei Verdão. Lo prese in carico Eduardo Alemao, che peraltro proprio da poco ha lasciato il club dopo 11 anni da tecnico nel settore giovanile. La scorsa settimana Endrick ha anche esordito in prima squadra contro il Coritiba, e l’allenatore Abel Ferreira sta soffiando sul fuoco rispetto a chi gli chiede se sarà possibile vederlo nel prossimo Mondiale per Club. “Lui dovrebbe andare a Disneyland, altro che storie, è un ragazzino”, la risposta del tecnico che intanto, nella mischia ce lo ha buttato.

Tutti pazzi per Endrick, Barça e Real bruciano la Serie A

Il ragazzo di Brasilia ha compiuto 16 anni lo scorso 21 luglio, si sa bene che per sperare di vederlo arrivare in Europa bisognerà aspettare l’estate 2024, quando sarà diciottenne. E c’è da dire che questo percorso sembra abbastanza scritto per lui, che è già stato avvicinato a Chelsea, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Barcellona, con le big italiane decisamente sullo sfondo. Proprio le due spagnole si sono spinte di più, i Blancos addirittura con una offerta da 45 milioni. Per ora non se ne è fatto nulla, la danza è appena cominciata, i brasiliani sanno essere straordinari mercanti e l’attesa servirà a far scatenare l’asta. Il presidente del club paulista è Leila Pereira, donna d’affari, banchiere, avvocato e giornalista brasiliana, legata all’impresario José Roberto Lamacchia.

Si sa che, come può essere avvenuto in passato, qualcuno, magari la prossima estate, ad un anno dal diciottesimo anno di età di Endrick, possa pensare di andare al Palmeiras per chiudere l’operazione con un anno di anticipo. E più il ragazzo crescerà e segnerà, più quei 45 milioni potranno lievitare ancora un po’.