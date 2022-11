Non solo Jorginho: altri tre giocatori allontanano Paredes

Il futuro di Leandro Paredes alla Juventus rischia di essere cambiato: oltre a Jorginho, sono tre i giocatori che lo insidiano

In estate la dirigenza bianconera ha accolto la richiesta di Massimiliano Allegri di avere un regista a centrocampo e gli ha consegnato Leandro Paredes. I primi mesi della sua avventura a Torino non sono stati sufficienti e ora la Juventus potrebbe decidere di cambiare strategia.

Uno dei temi più caldi sotto la ‘Mole’ in queste ultime settimane è quello legato ai giovani. Dopo il buon inizio di stagione di Fabio Miretti, è la stella di Nicolò Fagioli ad essersi accesa contro Lecce e Paris Saint-Germain e ora la Juventus potrebbe imparare dal passato. Intervenuto ai nostri microfoni, Andrea D’Amico (agente di Fagioli) ha dichiarato: “Ai tempi di Del Piero, per lasciargli spazio fu lasciato andare un certo Roberto Baggio“. Ecco, per dare maggiore spazio ai giovani talenti presenti in rosa, il centrocampista argentino potrebbe non essere riscattato dal PSG. Oltre ai due giovani attualmente in forza alla Juve, poi, ci sono altri tre giocatori che insidiano Paredes.

Calciomercato Juventus, permanenza in bilico per Paredes | Jorginho, Frattesi e Rovella le alternative

La Juventus si gode le ottime prestazioni di Miretti e Fagioli, due gioielli provenienti dal proprio settore giovanile, ma intanto continua a monitorare l’operato di Nicolò Rovella. Acquistato dal Genoa nel gennaio del 2021, il classe 2001 è stato mandato in prestito al Monza per questa stagione e dopo pochi mesi ha già preso le chiavi del centrocampo brianzolo. Se la sua crescita dovesse continuare su questi binari, il ritorno alla Juventus in pianta stabile sarebbe inevitabile.

Oltre alle risorse interne, poi, attenzione anche alle possibili occasioni di mercato. La sensibilità della dirigenza bianconera verso i giocatori della Nazionale è cosa nota e due elementi in particolare potrebbero fare al caso della Juventus. Il primo, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it anche nelle scorse settimane, è Jorginho: l’italo-brasiliano andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno col Chelsea e senza un rinnovo potrebbe rappresentare una grossa occasione.

L’altro, invece, è Davide Frattesi. Dopo essere stato vicino al ritorno alla Roma in estate, il classe ’99 è rimasto al Sassuolo dove sta disputando un’altra stagione ad ottimi livelli. La possibilità di comporre un centrocampo tutto italiano con Locatelli, Fagioli e Miretti potrebbe fare gola alla ‘Vecchia Signora’. In tutto questo, chi rischia di rimanere escluso dai progetti della Juventus per il futuro è proprio Leandro Paredes.