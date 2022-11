L’Inter incassa 75 milioni dalle cessioni: quanti regali per Inzaghi

L’Inter lavora ai rinnovi dei big ma non solo: Marotta e Ausilio iniziano a pianificare anche le mosse per il prossimo mercato estivo dei nerazzurri

L’Inter si prepara allo scontro con la Juventus di domenica sera all’Allianz Stadium. Partita da non fallire per i nerazzurri, che visto il distacco in classifica dalla capolista Napoli non hanno più margine di errore per tenere accese le speranze scudetto e di seconda stella.

Simone Inzaghi ritroverà dal primo minuto Dumfries dopo la panchina in Champions contro il Bayern Monaco, mentre in attacco Correa dovrebbe lasciare il posto a Dzeko in coppia con Lautaro Martinez. Il ‘Tucu’ non ha convinto in Europa e in generale in questa stagione sta continuando ad avere un rendimento molto altalenante. L’ex Lazio non è tra gli incedibile la prossima estate e a bilancio pesa attualmente intorno ai 18 milioni di euro. Dai 25 milioni a salire la dirigenza di Viale della Liberazione darebbe il via libera alla cessione, preferendo la conferma di Dzeko in attacco dietro alla coppia titolare Lautaro-Lukaku. Anche Dumfries per una proposta economica importante sarebbe sacrificato, con Marotta che spera di incassare tra i 40 e i 50 milioni di euro per il nazionale olandese.

Calciomercato Inter, addio Dumfries e Correa: tutti gli obiettivo con il tesoretto

Un tesoretto superiore ai 70 milioni tra Dumfries e Correa, che servirebbe a al presidente Zhang per dare ossigeno alle casse e completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Per la difesa – con le possibili conferme di capitan Skriniar e de Vrij – piacciono Kiwior e Scalvini, profili ‘verdi’ che vengono monitorati già da mesi dagli uomini mercato nerazzurri. Per rimpiazzare Dumfries a destra occhio all’occasione Odriozola, in uscita dal Real Madrid e sul quale c’è pure la concorrenza della rivale Juventus.

Un altro duello con la ‘Vecchia Signora’ potrebbe profilarsi sul binario mancino per Grimaldo, in scadenza a giugno con il Benfica e che non ha ancora rinnovato il contratto. Per la mediana il nome sempre oggetto dei desideri del Ds Ausilio rimane quello di Frattesi, destinato in estate a lasciare il Sassuolo per il grande salto. Infine per l’attacco, tra i vari nomi al vaglio della dirigenza interista c’è la candidatura di Ferran Jutglà, punta di diamante della rivelazione Bruges dopo il trasferimento in Belgio dal Barcellona la scorsa estate. Marotta e Ausilio, senza puntare a spese folli e in linea con le direttive societarie, sono già al lavoro e non solo sui rinnovi dei big della formazione di Inzaghi.