Pressing alto su Jorginho: l’offerta per gennaio è pronta

Novità importanti su Jorginho, sprint a sorpresa per il centrocampista della Nazionale: offerta per gennaio

Uno dei nomi che terrà banco di sicuro nelle prossime finestre di mercato è quello di Jorginho. Il centrocampista della Nazionale italiana è un profilo che fa gola a molti, per le sue qualità ma anche per la sua situazione contrattuale.

L’italobrasiliano si sta confermando uno dei pilastri del Chelsea anche con Graham Potter in panchina, ma i ‘Blues’ devono fare i conti con il suo accordo in scadenza a giugno 2023. Le dichiarazioni giunte dal suo entourage in questo periodo parlano di un giocatore che a Londra si trova bene e a cui non dispiacerebbe prolungare il suo contratto. Il club, a sua volta, vorrebbe trattenerlo. Ma per ora, come raccontato da Calciomercato.it non ci sono stati passi in avanti concreti sul rinnovo di Jorginho. Ed ecco perché il suo futuro potrebbe anche essere lontano da Stamford Bridge. L’intenzione del centrocampista sarebbe quella di strappare, a 31 anni ormai quasi compiuti, l’ultimo grande contratto della sua carriera. Con diverse squadre interessate. In questi giorni, l’intermediario Frank Trimboli è stato alla Continassa e stando alle informazioni di Calciomercato.it il nome di Jorginho è uscito nei discorsi con la Juventus. Ma occhio a un’altra pretendente italiana che starebbe risalendo prepotentemente posizioni.

Il Milan irrompe su Jorginho: sfida aperta al Barcellona

Si tratterebbe del Milan, che secondo quanto riferito dalla testata iberica ‘Sport’ avrebbe mosso passi in avanti importanti negli ultimi giorni. I rossoneri sono stuzzicati dalla possibilità di accaparrarsi un giocatore di tale valore a parametro zero nella prossima estate. L’accelerazione da parte di Maldini sarebbe propedeutica a tagliare fuori il Barcellona, altra squadra che coltiva un grande interesse nei confronti dell’ex Napoli. Sempre dalle pagine di ‘Sport’, apprendiamo dell’incontro avuto dal ds blaugrana, Alemany, con l’agente del giocatore. In tale sede, sarebbe stata ribadita la volontà di investire sul centrocampista. I catalani, rispetto ai rossoneri, hanno però la necessità di abbassare il monte ingaggi e sono ‘svantaggiati’ dalla fiscalità italiana, che potrebbe favorire il Diavolo. Al Camp Nou non intendono comunque mollare e potrebbero preparare un’offerta già a gennaio al Chelsea, anche se una cessione a stagione in corso appare difficile.