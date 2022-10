Nuovo bomber senza Lukaku: deciso lo ‘scippo’ alla rivale scudetto

L’attaccante belga ha accusato una ricaduta di natura muscolare dopo essere rientrato in gruppo la scorsa settimana

Non c’è pace in questa stagione per Romelu Lukaku. Il centravanti belga, che la scorsa estate aveva puntato i piedi coi suoi agenti per convincere il Chelsea a farlo tornare in prestito all’Inter, dopo il lungo infortunio che lo aveva tenuto fuori per due mesi da fine agosto ha subito una nuova ricaduta.

Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro con una nota ufficiale diffusa in mattinata, nella quale veniva è stata riportata l’entità dell’infortunio accusato dal centravanti belga: “Romelu Lukaku ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra“.

A peggiorare la situazione in casa Inter è stato l’aggiornamento arrivato qualche minuto più tardi sulle condizioni di Edin Dzeko. Nell’allenamento aperto alla stampa alla vigilia del match europeo contro il Bayern Monaco, l’attaccante bosniaco si è limitato ad un lavoro personalizzato in palestra per cercare di recuperare in tempo per la trasferta tedesca da una botta ricevuta nell’ultimo impegno in campionato contro la Sampdoria.

Calciomercato Inter, emergenza attacco: scelto il colpo Zapata

In assenza di altre alternative in avanti, oltre a Lautaro e Correa, nel sondaggio di oggi abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it di scegliere un possibile colpo per l’Inter da mettere a segno il prossimo gennaio qualora Lukaku dovesse evidenziare nuovi problemi muscolari. A trionfare nel quesito lanciato su Telegram è stato un vecchio obiettivo e pallino della dirigenza nerazzurra, vale a dire Duvan Zapata con il 37% dei voti totali.

Alle sue spalle, invece, a pari merito sono stati scelti altri due attaccanti per caratteristiche adatti al sistema di gioco di Simone Inzaghi come Memphis Depay e Beto Betuncal, entrambi rispettivamente al 22%. Ultimo posto, infine, per Marcus Thuram al 19%. Il centravanti francese potrebbe effettivamente tornare di moda dopo essere stato ad un passo dal trasferimento in maglia nerazzurra nell’estate 2021, prima di far saltare l’affare a causa di un infortunio che ha convinto l’Inter a dirottare il proprio interesse sul Tucu Correa.