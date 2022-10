CM.IT | Rinnovo Inter-Skriniar: contatto in mattinata, le ultime

Ieri è intervenuto anche Zhang sulla questione legata al prolungamento del centrale slovacco, sempre sulla lista della spesa del Paris Saint-Germain

E’ ufficialmente partita la ‘missione’ rinnovo Skriniar. Come raccolto da Calciomercato.it, il primo round si è consumato attraverso un contatto preliminare in mattinata tra la dirigenza interista e l’entourage del centrale slovacco in scadenza di contratto a giugno.

Rinnovo Skriniar, gli ostacoli per l’Inter

Le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane, con l’Inter che continua a manifestare ottimismo – cauto, ma ottimismo – circa un possibile accordo. Sul tavolo la proposta nerazzurra da circa 6 milioni netti più bonus, in sostanza lo stesso ingaggio di Lautaro Martinez e quasi quello di Marcelo Brozovic, insieme a Lukaku il più pagato della rosa. Certo, a Milano sta bene e sarebbe intoccabile (oltre che capitano), ma per un accordo servirebbe da parte sua davvero una scelta fuori dal comune. Il Paris Saint-Germain gli garantisce circa 9 milioni bonus inclusi e una maggiore competitività a livello internazionale. Va detto che Skriniar potenzialmente a zero può far gola anche ad altri grandi club europei come Barcellona, Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, ognuno di questi estimatori da tempo del numero 37.

Calciomercato Inter, Zhang si sbilancia: “Fiducioso che riusciremo a trattenerlo”

L’Inter farà il massimo possibile per la firma di Skriniar: “È un giocatore incredibile – ha detto ieri il presidente Zhang dopo la qualificazione agli ottavi di Champions – Sa quanto ci tengo che rimanga e sono fiducioso che riusciremo a trattenerlo“.