VIDEO CM.IT | Lukaku: rappresentanti Roc Nation in sede Inter

La famosa agenzia cura i diritti di immagine del bomber belga ma è stata anche parte attiva nel suo ritorno in nerazzurro

I rappresentanti della Roc Nation Sports, famosa agenzia che cura i diritti d’immagine di Romelu Lukaku (uno dei quali il presidente Yormark), sono arrivati nel pomeriggio nella sede nerazzurra. Poco prima c’era stato l’ingresso negli uffici dell’Amministratore delegato Marotta.

La Roc è stata anche parte attiva nel ritorno del centravanti belga all’Inter, per questo non è escluso che nel summit con la dirigenza interista possa venir aperto anche il discorso relativo al futuro del classe ’93 di Anversa. Ovvero alla sua permanenza a Milano oltre questa stagione, una possibilità che la società di viale della Liberazione ha già messo sul tavolo l’estate scorsa quando con il Chelsea cercava una quadra, poi trovata sulla base di un prestito secco oneroso sui 10 milioni più bonus. D’altronde il numero 90 non intende tornare a Londra, né i ‘Blues’ vogliono ripuntarci dopo la deludente stagione scorsa.

Inter, Lukaku torna e segna subito. Obiettivi Juve e Mondiale

Il bomber ha ‘rotto’ con i tifosi e con l’ambiente, il che rende praticamente impossibile il suo riapprodo a Cobham. Naturalmente il futuro di Lukaku dipenderà anche da cosa accadrà da qui a fine stagione, in società come sul campo. Dove ieri sera ha rifatto capolino dopo due mesi di assenza causa infortunio. Entrato a dieci dal termine, il ventinovenne ha subito trovato la via del gol grazie all’assist di Correa, mettendo il sigillo sul poker inflitto al Viktoria Plzen, la ciliegina su una vittoria che ha permesso a Inzaghi e soci di qualificarsi agli ottavi della Champions con una giornata d’anticipo nonostante il girone durissimo. Lukaku dovrebbe partire dalla panchina anche sabato sera, quando al ‘Meazza’ arriverà la Sampdoria di Dejan Stankovic. Il suo obiettivo è riprendersi una maglia da titolare nel derby d’Italia con la Juventus in programma il 6 novembre. Sarà il terz’ultimo match prima della pausa di un Mondiale che Lukaku intende disputare da protagonista.