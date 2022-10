Conferme per la difesa: l’Inter lo ha in pugno

L’Inter può festeggiare il successo di ieri contro il Viktoria Plzen che vale un’importantissima qualificazione agli ottavi di Champions League. Intanto si muove anche il mercato e arrivano conferme su un giovane uruguaiano

È un momento felice per l’Inter che si gode il successo maturato ieri a San Siro per 4-0 contro il Viktoria Plzen. Una vittoria che dà seguito a quanto di ottimo fatto vedere nelle ultime settimane, e cioè da quando è arrivato il successo casalingo contro il Barcellona che ha dato fiducia alla squadra e coraggio all’ambiente per poter arrivare all’impresa. Missione compiuta quindi, con la truppa di Inzaghi che ha strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League con un turno d’anticipo e peraltro in quello che era universalmente riconosciuto come il girone di ferro di questa edizione.

Messo il Barcellona alle spalle è quindi tempo di pensare nuovamente al campionato, dove la rincorsa è già iniziata, senza dimenticare quelle che sono le vicende extra campo e che riguardano società e dirigenza. Dal calciomercato sempre attivo, tra possibile entrate e rinnovi importanti come quello di Skriniar, al futuro stesso del club con le parole di ieri di Zhang che danno una scossa ulteriore.

Calciomercato Inter, i nerazzurri fanno spesa in Sudamerica: prenotato Matturro

L’Inter ha quindi da sbrogliare alcune tematiche relative anche al mercato, ed al netto della questione relativa al rinnovo di Skriniar, per la difesa arrivano ulteriori conferme anche su Alan Matturro, giovane centrale uruguaiano del Defensor che è da tempo nei radar della dirigenza meneghina, e che come anticipato da Calciomercato.it è di fatto in pugno al club interista.

Il classe 2004 di Montevideo è considerato tra i migliori prospetti del calcio uruguaiano ed ha una clausola rescissoria di circa 6 milioni di dollari. Di recente inoltre Baccin lo ha seguito personalmente dal vivo in una missione sudamericana, confermando le qualità di Matturro. La scorsa estate la stessa dirigenza interista inoltre si era incontrata in sede col suo agente Simonian. Si tratta di un prospetto di ottimo livello e che potrebbe quindi rappresentare il futuro.