ESCLUSIVO | Calciomercato Inter, mani su Matturro del Defensor

Il classe 2004 del Defensor è uno dei migliori prospetti del calcio uruguaiano. Il club nerazzurro ha avuto la meglio sulla concorrenza

L’Inter è prossima a piazzare un altro colpo in prospettiva. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club nerazzurro ha in pugno Alan Matturro, classe 2004 uruguaiano in forza al Defensor.

Il diciottenne di Montevideo è considerato uno dei migliori prospetti del calcio uruguagio, uno “molto molto forte” per chi lo segue da tempo. In ottica futura, un calciatore che può ritagliarsi un ruolo importante nella difesa nerazzurra, che nelle prossime sessioni di mercato avrà bisogno di un restyling non solo dovuto a fattori prettamente anagrafici.

Matturro si è prende il Defensor aspettando lo sbarco all’Inter

Matturo è da tempo nei radar della dirigenza interista. Di recente il vice Ds Baccin lo ha seguito personalmente dal vivo, confermando le qualità del ragazzo che con la prima squadra del Defensor (da dove, nel 2001, prese Gonzalo Sorondo, anche lui difensore) ha già collezionato 29 presenze. 3, invece, i gol messi a segno dal centrale alto un metro e ottantanove e ormai punto fermo della squadra di mister Mendez, attualmente sesta in classifica nel campionato Clausura, e in orbita Nazionale maggiore. Per Ausilio e soci, che l’estate scorsa si sono incontrati in sede col suo agente Simonian, l’investimento è quello giusto. Aspettando novità fronte Skriniar e, soprattutto, fronte società. Zhang cerca un socio ma, come Thohir e Moratti, alla fine dovrà vendere tutta l’Inter.