‘Batosta’ in arrivo post Fiorentina-Inter: salta un turno

Non si sono ancora placate le polemiche dopo Fiorentina-Inter, intanto arriva un’indiscrezione pesante: salta un turno

Quello tra Fiorentina e Inter stato un match in cui non sono mancate le emozioni, ma nemmeno le polemiche: la decisione di Valeri di non estrarre il cartellino rosso nei confronti di Dimarco ha scatenato molte critiche.

A seguito della chiamata del VAR, infatti, è arrivato puntuale il rigore assegnato in favore della ‘Viola’, ma il direttore di gara ha deciso di non punire il difensore nerazzurro anche con il cartellino rosso. Non è stato quello l’unico episodio a scatenare le polemiche da parte dei tifosi, con Vincenzo Italiano che si è lamentato nel post partita anche per il mancato fallo di Dzeko su Milenkovic. Nella giornata di oggi, poi, è arrivato anche un comunicato ufficiale da parte della Fiorentina con le parole di Commisso indirizzate a Steven Zhang e al club meneghino. Insomma, la sensazione è che del big match del ‘Franchi’ se ne parlerà ancora a lungo: intanto, arrivano le prime indiscrezioni sulla reazione di Rocchi alla direzione di gara di Valeri.

Fiorentina-Inter è ancora caos | E Valeri va incontro ad un turno di stop

Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi sarebbe indirizzato a dare un turno di stop a Paolo Valeri dopo Fiorentina-Inter. Per il direttore di gara, quindi, si potrebbe andare incontro alla cosiddetta ‘pausa di riflessione’: una decisione che, tuttavia, sottolineerebbe ancora di più gli errori effettuati nel match del Franchi. Le polemiche dei tifosi viola, tra cui si annoverano anche grandi ex come Sebastian Frey, che ha sbottato sui propri canali social, sono destinate a proseguire.

Il caos accaduto nel corso della partita e, ancora di più, nel post partita hanno portato Paolo Valeri a rubare le copertine di uomo-partita a Lautaro Martinez. L’argentino è stato protagonista di due gol e un assist nel 4-3 a favore dell’Inter, ma nella giornata di oggi tutte le attenzioni sono state riservate al direttore di gara. Ora, come detto sopra, rischia seriamente di subire un turno di stop da parte di Rocchi.