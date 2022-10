Clima infuocato dopo Fiorentina-Inter: furia Commisso, il comunicato UFFICIALE

Polemiche in coda al match del Franchi tra Fiorentina e Inter: clima infuocato al termine della sfida vinta all’ultimo respiro dalla squadra di Simone Inzaghi

L’Inter batte all’ultimo respiro la Fiorentina dopo una partita ‘pazza’ e piena di emozioni al Franchi, decisa al 96′ dalla rocambolesca rete di Mkhitaryan.

Lautaro Martinez è stato per l’autentico trascinatore dei nerazzurri, che erano stati ripresi per due volte dalla squadra di Italiano prima del gol decisivo firmato dall’armeno ex Roma. Alla Fiorentina però non è andata già la direzione arbitrale: preteste viola sul presunto e mancato rosso a Dimarco in occasione del rigore in favore dei viola, oltre all’ultimo contatto giudicato regolare tra Dzeko e Milenkovic che ha portato poi al gol decisivo dell’Inter.

Non sono mancati attimi di tensione al triplice fischio dell’arbitro Valeri, con il patron gigliato Rocco Commisso che in polemica con la direzione arbitrale si sarebbe scagliato con la porta degli spogliatoi stando a quanto riferisce l’agenzia ‘Ansa’. Ci sarebbe stato anche un alterco tra i presenti, con la situazione incandescente anche sulle tribune tra i tifosi viola e alcuni sostenitori nerazzurri. La Fiorentina ha però subito negato tale ricostruzione sul presidente Commisso, smentendo l’intervento del numero uno del club toscano o di altri dirigenti. Anche il tecnico di casa Italiano – nelle interviste post gara – aveva polemizzato con la direzione dell’arbitro Valeri.

Fiorentina-Inter, la smentita su Commisso: il comunicato ufficiale

In nottata è arrivato anche il comunicato della Fiorentina sull’accaduto: “ACF Fiorentina smentisce categoricamente tutte le voci che attribuiscono al Presidente Commisso o ad altri Dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara. Il Presidente Commisso alla fine della partita è semplicemente sceso all’interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il Mister ed i ragazzi per l’ottima prestazione. Il Presidente Rocco Commisso aspetta le scuse ufficiali da parte dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie false, ristabilendo al più presto la verità”. Vedremo se a stretto giro di posta uscirà anche la versione dell’Inter e dei suoi dirigenti su quanto successo ieri sera al Franchi.