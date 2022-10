Triennale con ingaggio faraonico: Pioli valuta l’offerta

Il tecnico è legato al club rossonero da un contratto siglato lo scorso novembre in scadenza nel giugno 2023 con opzione per un altro anno

Si sta discutendo parecchio nelle ultime settimane del contratto di Stefano Pioli al Milan. L’allenatore rossonero, infatti, la scorsa stagione si era meritato il rinnovo sino al giugno 2023 grazie all’ottimo lavoro svolto in panchina dall’ottobre 2019. La conquista dello scudetto, poi, ha portato giustamente i dirigenti a riconsiderare l’attuale accordo.

Con il cambio di proprietà, annunciato ufficialmente lo scorso 31 agosto, il tema rinnovo era passato inizialmente in secondo piano. Gli ottimi risultati ottenuti dal tecnico milanista in questo inizio di stagione hanno portato la dirigenza rossonera ad accelerare le pratiche per cercare di blindare quanto più a lungo possibile Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Una trattativa parallela a quella che in questi giorni il club sta portando avanti per un altro top player della squadra come Rafael Leao.

L’affare che riguarda il contratto dell’allenatore rossonero risulta ovviamente meno complicato rispetto a quello del centravanti. In entrambi i casi è forte la volontà di tutte le parti in causa di voler continuare insieme e raggiungere un’intesa soddisfacente a stretto giro. Se per l’ex Lille si dovrà però lavorare ancora a lungo sulle cifre, nel caso dell’allenatore non dovrebbero sorgere grossi intoppi.

Dalla Spagna fanno sapere che il Milan avrebbe già pensato una possibile allettante offerta per convincere Stefano Pioli a proseguire la sua avventura sulla panchina rossonera. Eletto come quinto miglior allenatore al mondo dalla rivista ‘Four Four Two’, comprensibilmente l’ex tecnico della Fiorentina ha iniziato ad attrarre intorno a sé anche l’interesse e l’ammirazione di altri grandi club in Europa.

Maldini e Massara hanno però le idee chiare e non vogliono lasciarsi scappare il grande protagonista dell’ultimo scudetto. Così, secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Milan starebbe preparando un triennale con scadenza al giugno 2025 e un ricco aumento di contratto rispetto agli attuali 3 milioni di euro netti guadagnati dall’allenatore. Considerato il fortissimo legame con l’ambiente rossonero, difficilmente Pioli si lascerà scappare un’offerta tanto invitante.